La indústria de l'automoció preveu créixer un 6% i generar 2.000 llocs de treball aquest any

Les empreses d'automoció instal·lades a Catalunya preveuen crear uns 2.000 nous llocs de treball durant aquest any. Es tracta d'un augment del 4% respecte al que van generar el 2017, quan també van preveure un augment d'uns 2.000 treballadors, que pràcticament s'ha complert, segons ha explicat aquest dimecres el Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya (Ciac).

El president del Ciac, Josep Maria Vall, també ha assegurat que les previsions per a aquest 2018 passen per augumentar la facturació un 6% més de mitjana entre les empreses associades. Segons Vall, el sector és "molt optimista".

Tot i que el no s'ha aconseguit arribar a l'objectiu de 3 milions de cotxes fabricats aquest 2017 a Espanya, el president del Clúster de l'Automoció ha remarcat que el motiu és que l'any passat "es van fer moltes inversions i van sortir al mercat nous productes, i això sovint equival a més moviments, més proves i per tant menys producció".

Vall, però, ha insistit que Catalunya es manté líder a Espanya amb un pes aproximat del 20% sobre el total, amb més de 550.000 vehicles fabricats el 2017 entre Seat i Nissan, les dues automobilístiques instal·lades al territori. Les previsions per a aquest any és que les xifres siguin, en conjunt, similars. La indústria auxiliar, la dels components de l'automoció, també encara el 2018 amb bones perspectives gràcies a les exportacions, segons les dades del clúster.

Crítiques a la FP dual

El president del Ciac ha aprofitat les bones dades per al 2018 pel que fa a l'ocupació al sector per reclamar una millora en la FP dual. Vall ha explicat que les empreses tenen dificultats per trobar nous perfils, especialment aquells relacionats amb la mecatrònica, la realitat virtual i la visió artificial, entre d'altres.

Per això ha advertit que les escoles de formació professional han d'adaptar-se a les necessitats dels fabricants. Segons Vall, les noves tecnologies estan suposant reptes, però també noves oportunitats, al sector de l'automoció, que no es poden deixar escapar, i ha assegurat que les empreses estan escometent inversions per adaptar-se a la nova revolució industrial.

El president del clúster també ha subratllat la necessitat de treballar per "no perdre cap oportunitat" perquè empreses del sector s'instal·lin a Catalunya, sobretot de fabricació de bateries, i ha afirmat que el Ciac col·labora amb entitats públiques i privades per intentar atreure noves companyies.Tot i això, ara per ara, el sector no preveu l'arribada de cap gran grup automobilístic per a aquest any.