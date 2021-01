La indústria de les dues rodes reneix a Catalunya gràcies a la moto elèctrica

La indústria de la motocicleta va ser un dels grans motors de l’economia catalana, sobretot a la dècada dels 70, amb marques tan emblemàtiques com Montesa, Bultaco, Derbi, Ossa i Sanglas. Però amb el temps Catalunya va perdre el pes que havia guanyat a nivell mundial i les plantes van anar canviant de mans o tancant, i gran part d’aquestes marques van acabar desapareixent del mercat.

Ara, amb la nova mobilitat i l’electrificació, la indústria de les dues rodes torna a enlairar-se amb firmes que ja s’han consolidat, com Silence, o d’altres que busquen fer-se un forat en el mercat, com Ray Electric Motors. D’altres que ja hi eren presents, com Torrot - Gas Gas -ara controlada per l’austríaca KTM- o el fabricant de Figueres Rieju també tenen motoritzacions elèctriques.

El secretari general d’Anesdor, la patronal espanyola de les dues rodes, José María Riaño, destaca el paper de les motos en la mobilitat, que a més s’ha vist molt impulsat per la pandèmia. “Mai ha tingut un paper tan singular”, assegura Riaño.

Silence, dins del sector, ja és la marca més consolidada. Entre els seus clients té operadors de moto compartida, com Acciona, però també s’ha abocat a la venda a particulars i ha començat a estendre la seva xarxa de botigues per l’Estat. L’empresa que dirigeix Carlos Sotelo va patir una incendi a la seva planta de Molins de Rei al novembre, però ja torna a produir amb normalitat des de la nova factoria de Sant Boi.

El projecte té el suport institucional. Després de l’incendi, l’empresa va rebre la visita del secretari d’Indústria del govern espanyol, Raül Blanco, i del conseller d’Empresa, Ramon Tremosa, que va destacar el lideratge de la marca en “la revolució cap a la mobilitat sostenible”.

Silence, líder de vendes de moto elèctrica a l’Estat i que té com a accionistes de referència CriteriaCaixa i Repsol, fins i tot podria ser candidata a ocupar almenys una part dels terrenys que deixarà lliures Nissan a la Zona Franca quan tanqui d’aquí un any.

A més, Silence també fabrica la moto elèctrica de Seat. La marca de cotxes ha entrat en les dues rodes amb dos vessants: la moto compartida de la seva filial Mó i la venda a particulars: des de fa pocs dies ja es poden trobar als concessionaris les motos de la marca Seat. A més, l’automobilística participa amb les seves motos en un projecte del govern de Grècia per transformar l’illa grega d’Astipàlea en un territori de mobilitat 100% elèctric.

Reactivar la indústria

Al Baix Llobregat ha aparegut un altre fabricant, Ray Electric Motors. Amb fàbrica a Sant Joan Despí, obrirà aviat la seva primera botiga. El seu conseller delegat, Iñigo Raventós, explica a l’ARA que Catalunya pot tornar a ser un gran centre mundial de la motocicleta i destaca com un avantatge “la gran capacitat dels proveïdors” del Principat. Segons Raventós, a Catalunya hi havia una indústria de components i proveïdors de la motocicleta “adormida” i ara “cal reactivar aquesta indústria”.

El conseller delegat de Ray Electric puntualitza que només un 5% dels seus proveïdors són asiàtics, mentre que la resta són locals. Per exemple, concreta, les llantes es fabriquen a Lleida i els bastidors a l’Empordà. Aquesta proximitat dels proveïdors “evita problemes logístics”, deixa clar.

Altres fabricants més modestos també intenten treure el cap aprofitant les possibilitats que aporten la digitalització i la impressió 3D. És el cas de Pursang amb el seu model E-Track.

Que aquesta indústria a Catalunya guanya pes ho demostra que el clúster de la moto ja reuneix 75 empreses, i que entre totes sumen una facturació superior als 600 milions d’euros, amb més de 3.500 empleats. I atenció: un 85% de les seves vendes són d’exportació.