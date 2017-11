La indústria química no nota els efectes econòmics del Procés

La situació política de Catalunya no afecta el negoci del sector químic a Espanya, malgrat que gairebé la meitat de la producció química es concentra al Principat. Així ho va reconèixer ahir el president de Feique, la patronal química espanyola, Antón Valero. No obstant, el president de la patronal va alertar que, en un futur, la política sí que podria tenir un impacte en les decisions d’inversió de les empreses del sector.

Antón Valero, en la presentació de les perspectives del sector químic per a l’any vinent, va manifestar que “potser pel caràcter global” que té la indústria química no s’ha vist una repercussió del moment polític de Catalunya en els resultats. Malgrat tot, sí que va explicar que en el futur hi pot incidir, perquè “no hi ha cap empresa a qui li agradi la incertesa”, i inversions de centenars de milions com les que es fan en la indústria química “requereixen una estabilitat important per prendre la decisió de fer-les”.

Al marge de la política, el sector químic viu un bon moment a Catalunya i a Espanya. En la presentació d’ahir, Feique va facilitar les dades agregades del 2016. El sector a Catalunya va tancar amb unes vendes de 26.210 milions d’euros, una xifra que és un 4,9% superior als 24.965 milions de l’any anterior. No només creix el negoci a Catalunya, sinó que també augmenta el seu pes en el conjunt de l’Estat. Les vendes del sector químic català l’any 2015 representaven el 43% de tot el sector a Espanya, mentre que el 2016 el pes relatiu va augmentar quasi un punt i mig, fins al 44,4%.

La facturació del sector a l’Estat el 2016 va ser de 59.020 milions d’euros, davant dels 58.056 milions del 2015. De fet, el sector químic és el que més bé va aguantar la crisi: només un any, el 2009, va facturar menys que l’anterior. Al conjunt de l’Estat s’espera que aquest any acabi amb unes vendes de 62.371 milions, amb un creixement del 5,7%, i per al 2018 preveuen arribar als 65.272 milions, amb un augment del 4,7%. Si s’assoleixen aquests objectius, s’hauria passat de 49.743 milions el 2007 a 65.272 milions el 2018, fet que significaria un augment del 31,2%.

Aquestes xifres, segons la patronal del sector, han comportat un important augment de l’ocupació, de quasi 20 punts, i s’espera que el 2018 se superi el màxim de llocs de treball que tenia aquest sector industrial l’any 2008. Segons la patronal del sector, la indústria química arribarà el 2018 a un total de 645.000 empleats, amb llocs “estables i de qualitat”, entre directes, indirectes i induïts.

Els mercats exteriors són clau per al sector químic, que exporta més de la meitat de la seva producció. El 2016 les exportacions van pujar a 32.473 milions d’euros, amb un descens del 2,1% en valor respecte a l’any anterior, però un 1,4% superior en volum. Això es deu a la caiguda dels preus internacionals. Les perspectives són bones: el 2017 es preveu que les exportacions del sector augmentaran un 7,4% -fins als 34.876 milions-, i per al 2018 la patronal estima que l’augment serà del 4,1% -fins als 36.306 milions-, la qual cosa significa que les vendes a l’exterior continuaran augmentant el seu pes fins al 56% del total de les vendes.

Reivindicacions

Per mantenir la competitivitat en els mercats exteriors, Antón Valero va tornar a reivindicar ahir una política industrial “valenta” que se situï entre les prioritats del govern espanyol i uns costos energètics competitius que suprimeixin del rebut els peatges i costos socials.