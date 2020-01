El creixement de les pimes industrials s'estanca el 2019 per l'alentiment de l'economia

"L'any 2019 no ha sigut del tot negatiu, però ho ha sigut més que l'anterior". Aquesta és la lectura que fa Modest Guinjoan, director de l'Observatori de Pimec, de l'enquesta anual que fa aquesta patronal sobre l'evolució de les petites i mitjanes empreses industrials de Catalunya.

Els resultats de l'enquesta demostren un estancament de les pimes, encomanades per l'alentiment general de l'economia. Les vendes d'aquestes empreses només han pujat un 0,6% el 2019, "una xifra molt moderada" respecte als anys anteriors, amb una evolució pràcticament estancada, segons Modest Guinjoan, que fins i tot indica que si es té en compte l'evolució dels preus seria negativa amb un percentatge pròxim al -1%.

L'estancament també es reflecteix en les dades de creació d'ocupació per part de les pimes. El creixement de les plantilles ha sigut de només el 0,2%, cosa que, de nou, demostra un "alentiment en el procés de creació de llocs de feina", segons Guinjoan. Altres indicadors de l'enquesta són positius, com l'augment de la inversió, tot i que creix 15 punts menys que l'any anterior; així com l'activitat exportadora. El mercat català continua concentrant el 44%, però el mercat de la zona euro creix un punt (del 19% al 20%) i el de la resta del món dos punts (del 12% al 14%), en detriment del mercat de la resta de l'Estat, que passa del 25% al 22%).

No obstant, la lectura que fa la patronal de les dades no és negativa. "Hi ha un cert alentiment de l'activitat industrial, però els resultats se sostenen relativament bé", insisteix el director de l'Observatori de Pimec. I sobretot –afegeix– les perspectives per al 2020 no són dolentes. "Són moderadament positives", ha reblat. A més, els beneficis de les pimes industrials catalanes, segons l'enquesta, han millorat el 2019: un 49% han elevat guanys, un 32% que els han mantingut i només un 20% que els han disminuït.

El president de Pimec, Josep González, ha destacat a més tres elements de l'enquesta. D'una banda, l'escassa incidència de la situació política en l'evolució empresarial i la millora del consum energètic per unitat productiva, cosa que demostra que la indústria és cada cop més eficient. I en tercer lloc, un problema endèmic: la dificultat de les empreses per trobar personal qualificat. Tres de cada quatre empreses enquestades han contestat que els hi ha costat bastant o molt aconseguir personal preparat.

Front patronal i salari mínim

D'altra banda, González s'ha referit a l'enfrontament entre les dues patronals catalanes, Pimec i Foment, amb la Cambra de Barcelona i el seu president, Joan Canadell, per la proposta que ha fet per a la futura llei de Cambres de Catalunya. Segons González, la proposta de la Cambra és "insòlita" i "inacceptable" perquè es vol quedar la representació empresarial. "Vol assumir les competències dels agents socials i de les patronals", ha criticat el president de Pimec, que ha explicat que juntament amb Foment han contractat un advocat perquè rebati la proposta de la Cambra. "Estem preparant una resposta argumentada", ha indicat el president de Pimec.

El portaveu de la patronal també ha valorat positivament que els grups polítics hagin arribat a un acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat, malgrat que ha criticat que el projecte és "molt social i molt poc industrial quan generar indústria i crear llocs de feina és política social".

Finalment, González també ha donat suport a l'increment del salari mínim interprofessional. "Som els primers que fa tres anys vam defensar que s'havia d'apujar", ha dit, però ha criticat les propostes de crear un salari mínim català perquè "afectaria la competitivitat de les nostres empreses".