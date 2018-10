La inestabilitat arrossega les grans gestores de fons a pèrdues

Els grans gurus de la inversió borsària estan notant aquest any el rigor del mercat. Segons ha pogut comprovar l’ARA, els fons més populars de cinc de les gestores més reconegudes d’Espanya experimenten un annus horribilis que manté els seus productes en pèrdues.

Les gestores, que inverteixen diners de particulars, family offices i inversors institucionals en renda variable (accions d’empreses) o fixa (bons), estan vivint un viacrucis que es resumeix en aquesta dada: la prestigiosa gestora de fons Bestinver, d’Acciona, ha perdut un 8,8% en el seu fons de cartera internacional i un 7,1% en la cartera d’empreses espanyoles. És a dir, si un estalviador hi hagués posat 1.000 euros l’1 de gener, n’hauria perdut entre 71 i 88 segons on els hagués invertit.

Això també afecta el gran rival de Bestinver, Cobas. Aquesta gestora va ser fundada per Francisco García Paramés després d’abandonar la primera per discrepàncies en la gestió. Paramés, conegut com el Warren Buffettespanyol, és considerat el millor gestor de fons del país. Per això sobta comprovar que des de l’1 de gener el seu fons d’empreses espanyoles ha caigut un 11%, mentre que l’internacional acumula una davallada del 17%.

La llista és llarga i, dels grans, ningú se n’escapa. Mentre els inversors es planyen per les pèrdues, hi ha fins i tot qui apunta que potser la màxima que afirma que en borsa, a llarg termini, sempre s’hi guanya podria ser falsa. Ho posa en dubte Elisabet Ruiz, professora de finances de la Universitat Oberta de Catalunya. “És una afirmació que ens hem de qüestionar, i cada vegada més”, afirma. “Depèn, sobretot, del moment en què hi entris: si ho fas quan hi ha hagut correccions, a la llarga hi acabes guanyant”, explica l’experta, que recorda que “la tendència de la borsa no sempre és creixent”.

Política internacional

Hi ha diversos factors que han fet caure el mercat els últims temps. Ruiz esmenta la incertesa política a Europa (amb la pugna entre Itàlia i Brussel·les pel dèficit, la incògnita sobre qui succeirà Merkel a Alemanya i la concreció del Brexit), els aranzels de Trump i els dubtes sobre el ritme de creixement de l’economia xinesa. “El que estem veient actualment és fruit del fet que hi ha hagut molta incertesa durant molt de temps, i aquesta incertesa continua augmentant”, explica la professora de la UOC.

Ruiz recorda que la incertesa incrementa el risc, i el risc fa créixer la volatilitat, en un bucle que es retroalimenta fins al punt que “avui no hi ha inversions segures”. I ho exemplifica parlant dels bons: “Si ens mirem bé la renda fixa, també està donant rendibilitats negatives, i això no havia passat mai”.

Creu que l’actual inestabilitat borsària s’allargarà com a mínim alguns mesos més. “Hi haurà correccions perquè moltes accions d’empreses estan sobrevalorades”, diu. “La borsa dels Estats Units està inflada, especialment el sector tecnològic”. Un moment important per mesurar fins a quin punt l’actual sotrac continuarà serà al desembre, amb la publicació de les dades macroeconòmiques i els resultats de les empreses. Fins aleshores, a les gestores els tocarà patir. “En saben, i tant, però no poden anar contra la realitat”, conclou Ruiz.