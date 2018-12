La inflació cau cinc dècimes a Catalunya i se situa a l'1,9% al novembre

La inflació a Catalunya va caure fins a l'1,9% al novembre, cinc dècimes menys que a l'octubre, segons dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A nivell espanyol, l'índex de preus de consum (IPC) va ser de l'1,7%, una disminució de sis dècimes respecte al mes anterior.

A Catalunya, sis dels dotze apartats en què l'INE agrupa els productes del cistell per calcular l'IPC van experimentar caigudes respecte al mes anterior. El principal va ser el transport, amb una reducció de l'1,4%, seguit per l'apartat d'hotels, cafès i restaurants, amb una disminució del 0,9%. També va baixar el cost de l'oci i la cultura, dels aliments, de l'habitatge, i de les begudes alcohòliques i el tabac. La resta d'apartats van mantenir estables els preus o van experimentar augments de poques dècimes, amb l'excepció del vestit, que es va encarir un 5,4% en només un mes.

De fet, els preus de l'energia van empènyer a la baixa l'IPC, segons l'INE. La caiguda dels preus del transport, provocada per la disminució del cost dels carburants, és una de les principals causes de la reducció de la inflació.

Des de començament d'any, els preus han crescut, de moment, en tots els apartats, excepte en l'oci i la cultura, que acumula una caiguda de preus del 2,2% des del gener.

Al conjunt d'Espanya, els preus del transport van pujar un 3,3%, una xifra gairebé dos punts i mig per sota que el mes anterior. Igual que a Catalunya, la reducció del preu de l'energia va influir en la reducció de la taxa d'inflació. Concretament, en l'apartat d'habitatge, la moderació de preus es deu a la caiguda del cost de l'electricitat i del gasoil per a calefacció.

En aquest sentit, la inflació subjacent (que calcula l'evolució de preus sense incloure-hi l'energia ni certs aliments estacionals), va ser del 0,9% a Espanya. En canvi, l'IPC harmonitzat, que serveix per fer comparacions internacionals (per exemple entre països de la Unió Europea), també va ser de l'1,7%, sis dècimes menys que a l'octubre i tres dècimes per sota de la mitjana de la zona euro.