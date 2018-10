La inflació es menja la pujada dels sous durant l’era Trump

L’economia nord-americana acumula bones dades sota la presidència de Donald Trump. La taxa d’atur està al 3,7%, la més baixa des del 1969; el producte interior brut (PIB) va créixer un 4,1% el segon trimestre, i l’índex borsari Dow Jones ha sumat un nou rècord aquesta setmana. Els sous també han augmentat, al ritme més elevat des del 2009, però la inflació, entre el 2% i el 3%, es menja gran part de l’increment -un 2,7% dels salaris des de l’any passat.

La frustració de molts treballadors per les rendes baixes va catapultar Trump a la Casa Blanca. El president nord-americà va prometre en campanya sous més bons, però aquest repte continua sent difícil d’aconseguir.

En els últims vuit anys s’han creat 19 milions de llocs de treball i l’atur no ha parat de baixar fins a mínims històrics. No obstant, els nord-americans no han obtingut un augment significatiu del salari. Els experts atribueixen la situació a la competència global i a l’eliminació de feines per l’automatització.

A finals de l’any passat els republicans van aprovar una reducció d’impostos per a les empreses amb dos objectius: sostenir la creació de llocs de treball i millorar els sous. Aquesta política ha estimulat l’economia -que podria registrar aquest any un creixement del 3% per primer cop des de la Gran Recessió- i el mercat laboral. Però no ha beneficiat els ciutadans.

“Les retallades no s’han traduït en sous més alts, sinó en un augment dels beneficis de les empreses”, afirma el professor d’economia de la Universitat de Minnesota Aaron Sojouners. Tot i així, creu que, si la demanda de feina es manté, es veuran significatius augments de sous.

Durant mesos, els experts s’han vist incapaços d’explicar per què un atur baix no s’ha traduït en sous més alts. Alguns apunten que l’augment s’hauria de situar al voltant del 3,5% -el llindar d’una economia sana- i no del 2,8% de l’últim mes.

Millora dels sous baixos

L’augment dels salaris ha sigut més pronunciat entre els treballadors de baixa formació. Dimarts, Amazon va anunciar un nou salari mínim per als seus empleats de 15 dòlars (13 euros) l’hora, després de les queixes que havia rebut de sindicats i polítics com Bernie Sanders. El gegant tecnològic ha seguit els passos de Wallmart i Target, que ja havien apujat els sous fins als 12 dòlars l’hora. I ho ha fet per atraure treballadors en l’inici de la temporada de festes nadalenques.

Els augments també s’expliquen per la lluita dels treballadors per un augment del sou mínim federal fins als 15 dòlars l’hora -ara està als 7,25 (6,2 euros)- i per les lleis que han obligat a apujar el sou mínim en ciutats i estats del país, segons Dean Baker, expert del Centre de Recerca i Política Econòmica. Baker apunta que “la pèrdua de poder dels sindicats” dificulta que hi hagi més avenços.

D’altra banda, aquesta setmana el president Trump ha presentat el renegociat Tractat de Lliure Comerç de l’Amèrica del Nord -que ara es dirà USMCA, aplaudit per les organitzacions de treballadors i fins i tot per l’oposició demòcrata-. L’acord inclou millores laborals per als empleats automobilístics: un 40% dels cotxes fabricats a l’Amèrica del Nord hauran de ser produïts per treballadors que cobrin 16 dòlars l’hora.

Els sous no han augmentat encara amb força, però ho podrien fer aviat. I Trump en podrà presumir. De moment, però, els votants no tenen res a celebrar i tot apunta que donaran la majoria de la cambra baixa als demòcrates en les legislatives del novembre.