La inflació tanca el 2017 en l'1,2% a Catalunya

D'aquesta manera, els preus acaben el 2017 a Espanya per sota de l'increment salarial pactat en conveni (1,43% fins al desembre), encara que per sobre del que van pujar els sous dels empleats públics aquest any (1%) i de l'augment que van experimentar les pensions (0,25%), amb les consegüents pèrdues de poder adquisitiu.

A més, tant la taxa interanual com la mensual se situen una dècima per sota de les dades avançades per Estadística a finals del mes passat (1,2% interanual i 0,1% mensual). La taxa interanual de desembre és la setzena taxa positiva que encadena l'IPC interanual, i implica que els preus són a la fi del 2017 un 1,1% superiors als de fa un any.

L'IPC interanual va començar el 2017 en el 3%, la taxa més alta des d'octubre del 2012. Al febrer es va repetir el mateix percentatge, però al març, per primer cop en set mesos, la inflació va retallar la seva taxa interanual fins al 2,3%. Després de diverses pujades i baixades posteriors, l'IPC interanual es va situar a l'agost en l'1,6%, una dècima més que al juliol; va escalar fins al 1,8% al setembre, per posteriorment baixar l'1,6% a l'octubre, pujar al 1,7% al novembre i acabar l'any en l'1,1%.