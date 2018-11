Un error de seguretat informàtica compromet les targetes bancàries de passatgers d'Air Europa

Un error de seguretat informàtica d'Air Europa podria haver deixat al descobert les dades de centenars de targetes de crèdit i dèbit dels clients que van operar amb aquesta companyia durant la durada d'aquesta fallida, segons ha pogut confirmar l'ARA Balears. Aquest diari s'ha posat en contacte amb els portaveus de la companyia, que no han volgut dir res sobre el tema, però diverses entitats bancàries ja han ofert als seus clients la possibilitat de bloquejar-los les targetes. Dos bancs han situat la companyia aèria com l'origen del problema.



Tot i que encara es desconeix si les targetes s'han fet servir de manera fraudulenta, entitats bancàries dels clients afectats han posat en marxa els protocols de seguretat per avisar els seus clients. Una d'aquestes entitats és Colonya Caixa de Pollença, fonts de la qual han reconegut aquesta situació a l'ARA Balears, tot i que també diuen que no han detectat cobraments indeguts. Menys de 50 clients d'aquesta petita entitat podrien haver estat afectats, però de moment no han resultat perjudicats.



Un cop detectada la situació, la caixa ha enviat als seus clients un avís per SMS explicant la situació i demanant que fessin una revisió dels seus pagaments per si hi havia alguna irregularitat. En concret, el missatge diu: "La vostra targeta està afectada per un compromís de seguretat d'un comerç aliè a Colonya. Contactau amb la vostra sucursal per bloquejar l'esmentada targeta".

El Banc Sabadell també ha informat que els seus clients s'han vist afectats per la situació, però puntualitza que en cap cas hauran de fer front a pagaments indeguts, ja que l'entitat cobriria qualsevol incidència que hagués pogut passar. "Tenim previst un protocol d'actuació per aquests casos que s'ha posat en marxa una vegada coneguda la incidència", han explicat des de les oficines centrals d'aquesta entitat. Insisteixen que cap client en resultarà perjudicat, tot i que encara no està tancada la incidència, i que, per ara, no poden dir la quantitat de persones afectades.