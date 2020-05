L'Estat injectarà 30.500 M€ a la Seguretat Social per mitigar el dèficit pel coronavirus

L'Estat injectarà 30.500 milions d'euros per pagar les prestacions extraordinàries que ha generat la pandèmia del covid-19 entre els treballadors. Així ho ha anunciat aquest dimarts la ministra portaveu i d'Hisenda, María Jesús Montero, que ha explicat que es destinaran dos crèdits a la Seguretat Social per fer front a aquesta despesa a través d'un decret llei. El primer, de 14.000 milions, es destinarà a suavitzar la caiguda d'ingressos de les arques públiques. La destrucció de llocs de treball i la paràlisi de molts negocis, així com l'exempció de les cotitzacions als autònoms han deixat un forat important als comptes del govern espanyol.

L'altre tram serà de 16.500 milions sense interessos i es farà servir fonamentalment per cobrir el pagament dels expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO). "És evident que els ingressos es veuran disminuïts", ha admès Montero i ha insistit que aquesta despesa extra s'ha destinat a protegir els més vulnerables. També ha recordat que fins ara s'han registrat més d'un milió d'aplaçaments que han beneficiar a més de 300.000 autònoms.

Montero també ha anunciat un reconeixement salarial als treballadors sanitaris que han estat a la primera línia del covid-19. A aquells que hagin patit la malaltia se'ls reconeixeran les prestacions i es considerarà un accident de treball "a tots els efectes". També en el cas del personal hospitalari que ha mort arran de la crisi. D'altra banda, el govern espanyol allargarà fins al 30 de setembre la contractació temporal dels treballadors del camp.

Missió: salvar la temporada turística

El govern espanyol ha deixat clar durant la compareixença que salvar la temporada turística és l'objectiu clar de l'estiu. La ministra de Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, ha anunciat que convocarà una conferència sectorial aquest divendres per analitzar noves propostes per ressuscitar aquesta indústria del xoc del coronavirus. "La temporada d'estiu pot ser un element per reactivar l'economia i l'ocupació", ha dit Maroto.