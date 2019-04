L'inspector clau del Banc d'Espanya dona la raó als pèrits judicials en el judici de Bankia

L'inspector de capçalera del Banc d'Espanya en el grup BFA-Bankia, José Antonio Casaus, ha conclòs aquest dimecres la seva declaració testifical pronunciant-se sobre l'existència o no de les anomenades provisions específiques pendents d'assignació ('pepas'). Segons ha dit, la raó la tenen els pèrits judicials Antonio Busquets i Víctor Sánchez, que han sostingut que els 6.913 milions de 'pepas' que conté el fullet de sortida a borsa de Bankia del 20 de juliol del 2011 eren "inexistents".

Segons els pèrits, aquesta dada va ser incorporada al fullet per raons comercials per donar una imatge de solvència als potencials inversors. No obstant, van subratllar que no hi ha cap apunt comptable al llibre diari de Bankia en què constin aquestes provisions. El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, requerit el 2017 pel jutge instructor Fernando Andreu perquè l'entitat aportés aquest assentament comptable, no va complimentar la sol·licitud.

Casaus havia declarat que aquelles 'pepas' (provisions per cobrir pèrdues derivades de préstecs dubtosos) eren als papers i documents que els aportaven als inspectors del Banc d'Espanya la intervenció del grup BFA-Bankia. I que per a ell eren com "sacs, guardioles o bosses" heretats del passat que s'utilitzaven per anar fent sanejaments.

"Jo no dic si havien d'existir o no. No estan a la normativa comptable del Banc d'Espanya", ha assenyalat. Però, en resposta a preguntes de la defensa del soci auditori imputat, Francisco Celma, Casaus ha fet un pas endavant abans d'acabar aquest dimecres la seva declaració. "No recordo si hi eren [els apunts de provisions] en els estats comptables", ha dit, i per primera vegada ha afegit: "Sí que em pronuncio sobre si haurien d'haver existit o no".

I a continuació s'ha solidaritzat amb els pèrits: "M'inclinaria pel que diuen els pèrits [Busquets i Sánchez]. I la seva postura és encertada. No han sigut elegits per insaculació ni són voluntaris. Han sigut proposats pels seus caps [Pedro González, aleshores director del departament de caixes d'estalvis] pel seu bon coneixement i experiència. Són competents i professionals de primer nivell. Han demostrat la seva independència per més incomoditat que això els hagi suposat. I la seva postura en general i en particular ['pepas'] és encertada".

El judici oral s'ha ajornat fins després de Setmana Santa. Es reprendrà amb la declaració testifical de l'ex director general de supervisió, Jerónimo Martínez Tello, el 22 d'abril.