La primera instal·lació d'autoconsum elèctric compartit a Espanya triga un any a legalitzar-se

La primera instal·lació d'autoconsum elèctric compartit a Espanya ja pot operar de manera legal. Es tracta d'un bloc d'habitatges situat a Rubí (Vallès Occidental) que compta amb plaques solars i que va promoure la companyia Holaluz. Malgrat tot, la firma catalana ha hagut d'esperar un any perquè la instal·lació pogués començar a funcionar, un procés que, segons Holaluz, hauria d'haver trigat només "unes setmanes".

L'elèctrica catalana va enllestir aquests habitatges d'autoconsum compartit el juliol del 2017, però fins avui dia no ha pogut començar a operar. Des d'Holaluz apunten que "totes les instal·lacions d'autoconsum necessiten la legalització de la distribuïdora de la zona per entrar en funcionament". En el cas de Catalunya, l'empresa que s'encarrega de la distribució d'energia és Endesa.

En aquest sentit, des d'Holaluz apunten que l'allargament dels terminis respon precisament a la novetat del concepte. "Es tracta de la primera instal·lació d'autoconsum elèctric compartit a Espanya i s'han hagut d'avaluar una sèrie d'aspectes tècnics que han fet allargar el procés; la nostra instal·lació ha creat un precedent", argumenten des de la companyia.

No obstant això, la comercialitzadora elèctrica es lamenta de la situació. A través d'un comunicat, Holaluz creu que els terminis per legalitzar l'autoconsum elèctric compartit "posen de manifesta les dificultats que existeixen en el sector energètic espanyol", el qual "segueix sense facilitar el desenvolupament d'energies renovables". A hores d'ara, l'empresa no té cap més projecte similar en fase de desenvolupament.

Una activitat il·legal fins fa poc

Des del juny de l'any passat, de fet, l'opció de l'autoconsum a Espanya estava prohibida. Aquell mateix mes, però, el Tribunal Constitucional va anul·lar aquesta prohibició de l'executiu de Rajoy i va permetre als usuaris el fet de poder generar i consumir de manera compartida la seva pròpia energia.

Ara bé, des d'Holaluz argumenten que la sentència del tribunal espanyol no ha satisfet tot el sector, ja que esperava "mesures d'un altre tipus, entre les quals l'eliminació de l' impost al sol".