La intervenció dels comptes del Govern bloqueja 31 milions d'ajudes agràries

La intervenció dels comptes del Govern per part de l'Estat ha deixat bloquejats 31 milions d'euros d'ajudes agràries, segons ha denunciat aquest dimarts la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Meritxell Serret.

La consellera ho ha dit en el marc de la Taula Agrària. Aquests diners s’haurien de destinar al sector agrari abans de final d’any. La Generalitat ha sol·licitat al ministeri d’Hisenda que autoritzi el pagament d’aquests ajuts, ja que si no es poden pagar enguany tampoc es podran fer efectius els fons comunitaris que cofinancen aquests ajuts.



La consellera ha explicat a les organitzacions agràries (Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i Federació de Cooperativa Agràries de Catalunya), en el marc de la Taula Agrària, quina és la situació provocada per l’ordre ministerial per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de Catalunya per al 2017.

“Una intervenció totalment injustificada que posa traves al funcionament ordinari de la Generalitat de Catalunya i que perjudica directament els administrats, en aquest cas, els pagesos, ramaders, cooperatives i empreses del sector agrari”, ha explicat la consellera Serret.



La consellera ha subratllat que el bloqueig que imposa l’Estat als comptes del departament afecta principalment la liquidació d’ajuts previstos dins el programa de desenvolupament rural (PDR), com ara alguns ajuts agroambientals, els adreçats a les indústries alimentàries i la gestió forestal sostenible.

També es veu afectat el foment de les assegurances agràries, els incentius a la millora de la competitivitat de les cooperatives agràries, el suport a la sanitat vegetal i ramadera, el suport a les Agrupacions de Defensa Forestal i els ajuts a les confraries de pescadors.



La consellera també ha anunciat a les organitzacions agràries que, un cop finalitzats els controls corresponents, aquesta setmana es tramitarà la sol·licitud de fons al FEGA amb l’objectiu de fer el pagament de la bestreta del 70% de la política agrària comuna (PAC) la setmana vinent.