La inversió en biotecnologia a Catalunya s'ha multiplicat per cinc en cinc anys

Més inversió i més internacional. És el retrat actual del sector català de les ciències de la vida i la salut segons l'últim informe presentat aquest dimecres per Biocat. L'entitat ha constatat que el 2017 les biotecnològiques de Catalunya van obtenir 107 milions d'euros en finançament, gairebé cinc vegades més respecte al volum de fa cinc anys. A més, calcula que enguany el sector podria superar les últimes dades, ja que fins a l'octubre ha captat prop de 100 milions a l'espera que es tanquin algunes operacions d'última hora.

L'estudi de Biocat també destaca que les 'start-ups' catalanes que es dediquen a les ciències de la vida i la salut tenen més suport dels inversors internacionals. Mentre que el 2013 només cinc empreses havien tancat operacions amb firmes de capital risc estrangeres, el 2018 la xifra es dispara fins a una cinquantena d'inversors internacionals. "Això també és gràcies als fons locals que han aconseguit tancar coinversions amb els de fora", ha apuntat Jordi Naval, el director general del consorci público-privat.

Tot i així, les biotecnològiques catalanes encara es mantenen força al marge de la borsa. L'any passat tan sols el 18% del finançament es va obtenir a través dels mercats de valors, mentre que el 52% de les injeccions provenien del capital risc. "Des del 2015 està agafant velocitat, però els inversors han d'estar preparats per als efectes adversos en les cotitzacions que van lligats a la medicina i la biologia", ha advertit Naval.

Precisament un altre indicador de l'optimisme del sector biotecnològic català és el nombre de tractaments que ja són al laboratori. Segons Biocat hi ha 18 fàrmacs d'empreses catalanes en desenvolupament, un augment "significatiu" respecte als set que hi havia fa cinc anys. "Això indica que la bioregió està progressant a un ritme constant des d'un sistema científic d'alt nivell cap a un escenari empresarial en què s'iniciarà el desenvolupament clínic de les teràpies", recalca l'informe.

En aquest sentit, el director del Biocat també ha recordat la necessitat d'incorporar incentius a les empreses biotecnològiques perquè els seus tractaments acabin arribant al mercat. D'aquesta manera, s'ha referit tant a ajudes fiscals i econòmiques com a d'altres incentius més "intangibles"; per exemple, reconeixements a les patents i les publicacions en revistes científiques de prestigi. "Cal suport per emprendre amb transferència tecnològica", ha insistit Naval.