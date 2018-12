La Roca Village invertirà 50 milions d'euros a remodelar la zona sud

Value Retail, companyia propietària i operadora de La Roca Village, iniciarà el primer trimestre del 2019 una remodelació de la zona sud del 'village', que suposarà una inversió directa de 50 milions d'euros i indirecta de set milions més, i la creació de més de 170 llocs de treball, que se sumaran als 1.800 actuals.

Segons ha explicat la companyia aquest dijous en un comunicat, la remodelació se centrarà en l'àrea comercial i de restauració de la zona sud, on es renovarà l'oficina de turisme i es construirà una nova àrea d'espera per a autocars, una zona de descans per als xofers, una oficina de devolució de Tax-Free i punts de recàrrega de vehicles elèctrics, a més d'un Vip Lounge.

A banda, també es construirà un aparcament subterrani de 28.000 metres quadrats amb una capacitat de 942 places.

L'àrea mantindrà l'estil arquitectònic i reproduirà la rambla d'una població mediterrània de principis de segle, que desembocarà en una gran plaça convertida en escenari d'iniciatives relacionades amb la creativitat, el talent i l'art.

El director general de l'empresa a Espanya, Michael Goldenberg, ha destacat que la inversió busca crear "un entorn més acollidor, amb nous serveis i un nou espai que serà escenari d'activitats artístiques".

El projecte l'ha desenvolupat el despatx L35 Arquitectos.

Més de 4 milions de visitants

La Roca Village va rebre el 2017 4,4 milions de visitants, un 60% dels quals turistes internacionals, principalment de la Xina, Rússia, Corea i el Pròxim Orient. És la primera destinació turística de Catalunya fora de la ciutat de Barcelona, i el segon lloc més visitat de la província de Barcelona, només superat per la Sagrada Família.