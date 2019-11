Excel·lent en investigació, suspens en transferència

Espanya encara suspèn en transferència tecnològica. Cada euro que es destina a la investigació científica a Espanya es transforma en un spin-off que factura de mitjana 30.000 euros anuals. La xifra contrasta amb la mida de les empreses que genera la recerca al conjunt de la Unió Europea, amb més de 260.000 euros d'ingressos anuals, però sobretot als Estats Units, on un projecte universitari es pot convertir en una companyia amb més de 7 milions d'euros en vendes.

Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe La transferència de tecnologia i l'empresa, presentat aquest dimarts per The Collider, el programa de transferència tecnològica de la fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCB). "A Espanya hi ha una gran excel·lència científica, però no som tan bons en el retorn", ha apuntat Òscar Sala, director de la iniciativa, que ha recordat que al darrere de productes tecnològics d'èxit com l'iPhone d'Apple hi ha una dotzena de projectes de col·laboració amb universitats de prestigi.

Durant el 2017 –l'últim any del qual l'informe recull dades– la despesa en investigació científica i desenvolupament tecnològic a Espanya va ser de 14.063 milions d'euros, un increment del 6% respecte a l'any anterior i el tercer exercici consecutiu a l'alça. Malgrat la tímida remuntada postcrisi, el pes de la inversió en R+D sobre el PIB espanyol encara és de l'1,2%. Per posar la xifra en context, l'objectiu de la Unió Europea era que aquest percentatge arribés al 2% el 2020. Dels 24 països europeus que analitza l'estadística, Espanya està en la posició número 17, lluny dels nivells d'estats membres com Suècia (3,3%), Àustria (3,16%) o Alemanya (3%).

Menys 'spin-offs' i finançament

L'estudi de MWCB recorda que només el 5,5% de les empreses que inverteixen en R+D van a buscar aquesta innovació a les universitats i els centres de recerca. El més habitual, exposa l'informe, és que les corporacions acudeixin a altres companyies com a proveïdors quan volen comprar coneixement científic. "Som optimistes, i que hi hagi gairebé un 6% que contracta a la universitat ja és una gran oportunitat, però aquestes companyies haurien de ser un mirall per a la resta", ha destacat Sala.

Al dèficit en transferència tecnològica s'hi suma el fet que la creació de spin-offs a les universitats encara no s'ha recuperat de l'impacte de la crisi. El 2017 a Espanya van sorgir fins a 93 d'aquests projectes, la xifra més baixa des del 2012, segons recull l'informe de MWCB. Les universitats espanyoles van rebre 393 milions d'euros per fer R+D, un 8% més que el 2016, però encara 84 milions per sota dels nivells del 2010. A més, el preu mitjà per contracte també s'ha reduït en aquest període de 44 milions d'euros a 32. Aquesta retallada en el finançament explica un altre efecte: els spin-offs que aconsegueixen ampliar capital amb prou feines suposen una tercera part del total.

Les patents són un altre dels indicadors més utilitzats per mesurar el grau d'innovació d'un territori, però en el cas espanyol aquesta validació del coneixement científic queda en unes poques mans. El 10% dels registres a l'Oficina Europea de Patents els van fer vuit entitats, amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la farmacèutica Esteve i la fundació basca Tecnalia al capdavant.

Quina és la recepta perquè la recerca de les universitats arribi al mercat? Segons Sala, la clau és que hi hagi més converses entre el món acadèmic i les empreses. "Hem de fomentar la visió emprenedora a la comunitat científica", ha dit. Perquè això passi, però, el director de The Collider admet que calen més instruments per millorar el finançament de la investigació i afavorir que les empreses pensin en la universitat quan volen innovar. "Hem de tenir un catàleg de solucions per crear condicions favorables", ha afegit.