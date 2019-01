Itàlia rescatarà amb ajudes públiques Banca Carige

El govern d'Itàlia ha aprovat un decret de mesures urgents per garantir l'estabilitat de Banca Carige, intervinguda pel Banc Central Europeu, que inclou la possibilitat d'accedir a recursos de l'Estat en forma d'ajudes. La mesura s'ha aprovat en una reunió d'urgència celebrada aquest dilluns i valora la possibilitat d'accedir a "formes de suport de liquiditat pública", així com la seva recapitalització per part de les arques d'Itàlia.

Així doncs, el ministeri d'Economia i Finances del país podria concedir garanties estatals sobre els passius emesos per l'entitat i els préstecs atorgats pel Banc d'Itàlia. Tanmateix, tenint en compte els resultats dels testos d'estrès a la banca europea, l'entitat també podria necessitar un rescat públic "com a mesura de precaució" per preservar la seva supervivència.

L'anterior govern italià ja es va veure obligat el 2017 a participar en el pla de recapitalització del banc Monte dei Paschi di Siena. En el cas de Banca Carige, els temors van començar després que l'entitat financera fos incapaç de completar una ampliació de capital.

"Les mesures previstes en el decret s'ajusten a la disposició d'administració extraordinària adoptada recentment pel BCE", ha destacat l'executiu italià. A més, ha insistit que l'objectiu és que els administradors nomenats per Brussel·les prenguin les decisions necessàries per preservar l'estabilitat i la consistència de la gestió de la companyia.

El govern d'Itàlia va aconseguir el 31 de desembre passat aprovar els pressupostos generals del 2019 avalats per la Comissió Europea. L'executiu havia mantingut en els últims mesos un estira-i-arronsa amb Brussel·les, que va arribar a rebutjar els seus comptes en una decisió sense precedents. Finalment, Roma va accedir a rebaixar la previsió de dèficit per al 2019 fins al 2,04% del PIB, respecte al 2,4% proposat en un primer moment.