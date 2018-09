La italiana Docsity compra el portal d’estudiants Patatabrava

Fa 16 anys tres estudiants de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona van crear la plataforma universitària més famosa de Catalunya. Ara Patatabrava comença una nova etapa, després que la companyia italiana Docsity hagi comprat el portal català. “Som conscients del que significa Patatabrava. Abans de Facebook, era un de les principals xarxes socials per a un estudiant a Barcelona”, afirma a l’ARA Riccardo Ocleppo, conseller delegat i fundador de Docsity. L’empresa de Torino acaba de completar la migració de tots els continguts del portal català a la seva plataforma i avui rellança la web a Madrid amb el nou nom.

L’emprenedor italià no vol donar més detalls econòmics sobre l’operació, però confirma que s’ha tancat amb l’adquisició dels actius de Patatabrava.com, com ara el més de mig milió de documents que hi havia penjats. La plataforma catalana compta amb uns 800.000 usuaris registrats, mentre que Docsity en té uns 6 milions arreu del món. El primer mercat de la companyia de Torí és Itàlia, però assegura que ara volen centrar-se a créixer a Espanya. “Hem actualitzat la interfície tecnològica, però mantindrem les mítiques frases de professors i els comentaris sobre les classes dels estudiants”, explica Ocleppo. Després de crear Patatabrava, els seus fundadors -Oriol Solé, Andreu Caritg i David Tardà- també van llançar la plataforma de descàrregues Series.ly i ara són al darrere de l’agregador de continguts audiovisuals Tviso.

Apunts a la carta

Entre les funcions que Docsity vol llançar a l’Estat també hi ha la creació d’un mercat d’apunts on els alumnes puguin vendre els seus materials d’estudi. Aquesta categoria ja està disponible a Itàlia i és una de les més populars de la plataforma en aquest mercat. El model de negoci de Docsity té dues potes: d’una banda, una subscripció premium, i de l’altra, acords amb les universitats per promoure els seus programes entre la comunitat. El focus de Docsity són els continguts educatius, com ara apunts, models d’exàmens i guies d’estudi, i de moment no vol entrar en el segment de l’oci. L’empresa italiana gestiona l’operativa des de Torí, encara que el fundador no descarta tenir una seu a Espanya en el futur.