Un banquer, el seu veler i un Picasso amagat

Un Picasso amagat en un veler amb bandera britànica en un port de Còrsega. Un exbanquer investigat per haver defraudat Hisenda, germà d’un dels financers més importants d’Europa. La casa de subhastes londinenca Christie’s. I el ministre d’Educació José Ignacio Wert.

Aquests són els ingredients del judici que s’ha celebrat aquesta setmana en un jutjat penal de Madrid contra Jaime Botín, expresident de Bankinter i germà d’Emilio Botín, el totpoderós president d’un altre banc de l’Íbex-35 -el Banco Santander- mort el 2014. Amb 83 anys, el petit dels Botín ha hagut de tornar a seure al banc dels acusats, en aquesta ocasió investigat per contraban d’obres d’art per haver intentat presumptament vendre a Londres el quadre Cap de dona jove, de Pablo Picasso, sense el coneixement del govern espanyol. La fiscalia demana per a ell una condemna de quatre anys de presó i una multa de 100 milions d’euros.

La legislació estatal és clara: qualsevol peça artística mínimament valuosa que es trobi en territori espanyol només pot sortir d’Espanya amb l’autorització del govern de l’Estat. I Cap de dona jove és una peça important: està valorada en uns 26 milions d’euros. Els propietaris d’una obra d’art, doncs, han de comunicar a l’executiu la intenció de traslladar-la a un altre país, encara més si és per vendre-la.

El 2012 l’exbanquer, que té una important col·lecció artística, havia contactat amb Christie’s, una de les sales d’art més prestigioses de Londres, per tal de treure a subhasta el quadre. Christie’s, en compliment amb la normativa, va demanar permís al ministeri d’Eduació i Cultura espanyol-encapçalat llavors per José Ignacio Wert- per tirar endavant la possible venda, però va rebre una resposta negativa. L’executiu espanyol va aturar l’operació i va indicar que el quadre s’havia de quedar a Espanya.

La resolució del govern no va agradar a Botín, que la va recórrer als tribunals. L’Audiència Nacional va donar la raó al govern i ara la decisió es troba al Tribunal Suprem, que encara no s’ha pronunciat. Però durant el litigi la fiscalia va dur l’exbanquer als jutjats penals acusant-lo de fer contraban amb un Picasso.

Segons la fiscalia, Botín va embarcar la peça al seu veler, l’Ádix, atracat a València. No és un detall superflu, ja que l’embarcació té bandera britànica. El 2015 la Guàrdia Civil va regirar el vaixell, però no hi va trobar cap rastre del quadre. Més sort (o traça) van tenir les autoritats duaneres franceses, que van trobar l’obra quan l’ Ádix estava atracat al port cors de Calvi i la van reenviar a Espanya. Els fiscals asseguren que el banquer hi havia traslladat el Picasso per portar-lo des d’allà fins a Ginebra en un avió privat i evadir així la prohibició del govern de treure’l d’Espanya.

La defensa de Botín, però, nega que volgués evitar la prohibició de vendre’l. L’advocat de l’expresident de Bankinter, Javier Gómez Bermúdez, que es va fer famós com a jutge dels atemptats de l’11-M, va exposar un relat diferent. ¿Com podia Botín voler vendre un quadre que tothom sabia que tenia? La realitat, va declarar l’exbanquer, és que, efectivament, el quadre va sortir de territori espanyol, però en cap cas per desprendre-se’n, sinó per protegir-lo davant d’un hipotètic robatori i “guardar-lo en un indret segur” a l’espera que el Suprem prengués una decisió sobre si el podia treure a subhasta a Londres. Durant tot el judici, Cap de dona jove va presidir la sala.

Un banquer amb antecedents

Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos ha estat el personatge més controvertit de la nissaga dels Botín. Germà, fill i net de presidents del Santander -avui l’entitat financera més gran d’Espanya i un dels bancs més importants a Europa i l’Amèrica Llatina-, Botín va ser imputat el 2017 per haver defraudat presumptament un milió d’euros a Hisenda. Segons la fiscalia, va utilitzar “un entramat d’empreses” per adquirir un avió privat valorat en uns 10 milions d’euros que mantenia a l’aeròdrom de Torrejón de Ardoz, a pocs quilòmetres de Madrid, sense haver de pagar impostos a Espanya. Segons El País, el banquer va acceptar ser condemnat a nou mesos de presó i una multa de mig milió d’euros, però se’n va desdir quan el pacte amb la fiscalia va aparèixer publicat a la premsa i va trencar la confidencialitat, per la qual cosa aquest cas de delicte fiscal acabarà als tribunals.

A més, al juny el Tribunal Suprem va confirmar una multa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de 300.000 euros contra l’expresident de Bankinter per haver ocultat una participació del 8% en el capital de l’entitat. El cas es va iniciar el 2013, quan tècnics de l’Agència Tributària, que investigaven els comptes de diversos ciutadans espanyols a Suïssa, van descobrir que Botín controlava el 23% de les accions de Bankinter, i no pas el 16,3% que havia declarat.