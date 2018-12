El Japó allarga la presó preventiva a Carlos Ghosn deu dies més

Un tribunal de Tòquio ha aprovat aquest dilluns allargar fins a l'11 de gener la detenció de l'expresident de Nissan Motor, Carlos Ghosn, per delictes vinculats amb la declaració dels seus ingressos. L'empresari francobrasiler està en presó provisional des del 19 de novembre per haver ocultat presumptament a les autoritats sobresous milionaris acordats amb el fabricant des del 2011 i fer que la companyia assumís una sèrie de pèrdues per les seves inversions personals.

Precisament, l'extensió de la presó provisional està lligada a aquesta última acusació, perquè en principi la detenció només havia de durar fins a l'1 de gener. L'empresonament de Ghosn ha generat crítiques a l'estranger arran de la possibilitat que la legislació japonesa permeti allargar-lo indefinidament i fer-li interrogatoris sense la presència d'un advocat.

Ghosn acumula tres ordres de detenció, una de les quals amb acusació formal, per la presumpta ocultació d'ingressos entre el 2011 i el 2015. El directiu encara està pendent que la Fiscalia prengui una decisió sobre la segona ordre de detenció referent als sobresous entre el 2015 i el 2018 i una tercera pel delicte de violació de confiança.

Les remuneracions ocultades per Ghosn arribarien a uns 8.000 milions de iens (uns 63 milions d'euros), i l'empresari també hauria fet que Nissan assumís pèrdues milionàries d'una empresa seva per inversions en derivats financers després de la crisi del 2008. Les autoritats japoneses també van detenir el nord-americà Greg Kelly, exdirector representatiu de Nissan i estret col·laborador de Ghosn, que va quedar en llibertat sota fiança el 25 de desembre.