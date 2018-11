Els joves signen 5 contractes per treballar un any

Els joves menors de 30 anys han de signar cada cop més contractes per aconseguir treballar tot l’any. El 2017 aquest col·lectiu va haver de signar de mitjana 5,2 contractes temporals per tenir feina durant els dotze mesos, mentre que una dècada abans la xifra era només de 3,4, segons dades de l’informe Generació mòbil presentat ahir pel sindicat CCOO. “La crisi i les reformes laborals del 2010 i el 2012 han incrementat la rotació i la precarietat en la contractació vinculada al treball temporal, cosa que ha afectat especialment la població més jove”, va denunciar ahir el sindicat durant la presentació de l’estudi.

Els més perjudicats per la rotació i la temporalitat són els que es mouen entre la franja dels 16 i els 19 anys, que van haver d’enllaçar fins a 7,8 contractes l’any passat, gairebé el doble que fa deu anys (4,3). En global, nou de cada deu contractes que van firmar els menors de 30 anys el 2017 eren temporals i, d’aquests nou, gairebé la meitat tenien una durada inferior a un mes.

Pel que fa a l’evolució dels salaris, les xifres són igual de pessimistes. El salari mitjà de la població menor de 30 anys es va reduir durant la crisi i, en canvi, va augmentar entre la població de més edat, segons dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). A més, com més jove era el treballador més gran va ser la retallada salarial que va patir. El 2016 els menors de 20 anys tenien un salari mitjà anual de 7.183 euros, un 28% menys que el 2008. Entre els que es movien en la franja dels 20 als 24 anys la baixada va ser d’un 15%, i en la franja entre 25 i 29 anys va arribar al 9%. “Si es descomptés l’efecte de la inflació d’aquests anys, la pèrdua de poder adquisitiu seria encara molt més acusada”, va puntualitzar el sindicat en l’informe.

Lluny de ser mileuristes

El sindicat va recordar que a l’inici de la crisi es relacionava ser mileurista amb precarietat laboral, i deu anys després lamenten que ara es consideri una “ganga” arribar a cobrar mil euros al mes. “La joventut no pot assumir la precarietat com a norma”, va lamentar ahir el secretari general de CCOO, Unai Sordo. Davant aquestes xifres, CCOO va fer una crida perquè els joves es mobilitzin i denunciïn la situació laboral que estan vivint.

Amb l’informe el sindicat va presentar deu eixos de treball per minimitzar la precarietat, entre els quals destaquen l’ampliació de l’educació obligatòria fins als 18 anys, apostar per la formació professional, potenciar les beques per garantir la igualtat en l’accés a la universitat, regularitzar les pràctiques no laborals i garantir un salari digne i el desenvolupament professional.