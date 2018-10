Todó diu ara que no va votar un dels augments de sou a CatalunyaCaixa que s'està jutjant

L'exdirector general de Catalunya Caixa Adolf Todó, que s'enfronta a quatre anys de presó pels augments de sou pactats a l'entitat el 2010, s'ha volgut desvincular d'un dels acords on es van votar aquests increments. Mentre el cas s'estava investigant, Todó havia reconegut que havia participat en les dues votacions que han arribat a judici, la del gener de 2010 i la d'octubre d'aquell mateix any. Avui però, ha volgut "matisar"-ho i ha assegurat al tribunal que es va absentar de la primera de les votacions per ordre de l'expresident Narcís Serra. Todó és el primer directiu que ha declarat davant del tribunal que es va beneficiar d'aquests augments de sou que s'estan jutjant a l'Audiència de Barcelona.

D'altra banda, Todó ha insistit en els mateixos arguments que ja va fer servir Serra durant la seva declaració dijous passat i ha assegurat que el Banc d'Espanya va avalar aquests increments perquè considerava que Catalunya Caixa era una entitat "fonamentalment sòlida". De fet, l'exdirector general ha explicat que els responsables del Banc d'Espanya van trucar-lo pocs dies després que es fessin públics els augments. "Però no em van suggerir mai que els tirés endarrere", ha dit Todó que també ha assegurat que si li haguessin fet aquesta recomanació ho hagués reconsiderat. "Per mi el Banc d'Espanya era la llei", ha dit.

Todó també ha recordat que en cas que el Banc d'Espanya no els hagués considerat solvents, els hagués pogut "absorbir", igual que va fer "per exemple en el cas de Caja Castilla la Mancha o amb la CAM", i que ell mai s'hagués compromès a formar part d'un projecte sense futur. "No soc cap kamikaze".

Aprovat en la seva absència

El que es jutja davant de l'Audiència de Barcelona son dos acords del consell d'administració de l'entitat el gener i l'octubre de 2010. El primer, del qual s'ha desvinculat avui Todó, va suposar segons la Fiscalia que la seva retribució fixe anual incrementés del 35% al 50%. Todó ha reconegut que fins ara havia mantingut que va participar en la votació, però que en els cinc anys que han passat des de que va declarar per primer cop als jutjats Serra i el seu director adjunt, Jaume Masana, li han "recordat" que en realitat no va estar-hi present: "Abans que comencés el debat, el senyor Serra ens va demanar a mi i al senyor Masana que sortíssim de la sala", ha explicat Todó, que ha assegurat que quan van tornar a entrar a la reunió els van dir que "ja s'havia aprovat".

Segons el fiscal Fernando Maldonado, l'any 2010 Todó va passar a cobrar més de 800.000 euros de retribució fixe -el 2009 en va ingressar 700.000- i 568.000 de variable -més del doble que l'any anterior-. A preguntes de la seva defensa, exercida per l'advocat Joan Segarra, Todó també ha matisat que les seves retribucions variables el 2010 no tenien a veure amb els acords que s'estan jutjant.

A més ha insistit que les retribucions estaven "en la mitjana del sector", que sempre van comptar amb el vist-i-plau del Banc d'Espanya, tot i que "fins el juny de 2011", segons la llei vigent en aquell moment, l'organisme no tenia "cap obligació" de "controlar" les retribucions de les caixes ni aquestes entitats estaven obligades a "comunicar-les".

La Fiscalia, però, considera "imprudents" els augments aprovats quan l'entitat ja estava en una situació econòmica delicada, i que es van mantenir després que rebés les injeccions de diners del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). Entre el 2009 i el 2011 la Fiscalia calcula que Todó va arribar a percebre 1,3 milions d'euros tenint en compte les retribucions fixes i les variables. El juliol del 2010 CatalunyaCaixa va rebre una injecció de 1.250 milions d'euros del FROB, que també exerceix l'acusació en el judici.