La junta d’El Corte Inglés decidirà sobre Gimeno

El consell d’administració d’El Corte Inglés proposarà a la junta d’accionistes de demà, que es farà a la Fundació Ramón Areces, el cessament de Dimas Gimeno com a conseller de la companyia després de no aconseguir una sortida pactada. Tot i que sempre queda la possibilitat d’un acord en l’últim moment, és probable que la junta d’accionistes del gegant espanyol de la distribució aprovi el cessament de Gimeno. El 14 de juny el consell d’administració ja va destituir-lo com a president de la companyia.

A principis d’aquesta setmana, l’actual president d’El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, i el que va ser president del grup fins fa uns mesos, Dimas Gimeno -nebot d’Isidoro Álvarez, el fundador de l’empresa-, van mantenir una reunió per negociar la sortida pactada de Gimeno, però sense aconseguir cap acord, segons van informar a Europa Press fonts coneixedores de la reunió.

Gimeno va impugnar la seva destitució com a president d’El Corte Inglés i va presentar una demanda al jutjat Mercantil número 12 de Madrid, que ha sigut admesa a tràmit. L’expresident de la companyia sol·licita que es declari la nul·litat de l’acord adoptat pel consell, en què es nomenava president Nuño de la Rosa. Gimeno argumenta que el consell es va convocar de manera “indeguda” i vulnerant les regles de la seva constitució.

Després de la seva possible sortida del consell d’administració, Gimeno seguiria vinculat a El Corte Inglés només com a accionista de la companyia i com a patró de la Fundació Ramón Areces. En l’ordre del dia de la junta general ordinària del grup també s’abordarà el futur de diversos consellers, com ara els veterans Carlos Martínez Echevarria i Florencio Lasaga i de Paloma García Peña, en representació de Cartera Mancor, que compleixen mandat.

A la junta de demà, la primera amb Nuño de la Rosa com a president del grup, s’han d’aprovar dels comptes anuals, l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat de la societat.