La justícia europea dona la raó a Madrid, París i Brussel·les sobre les emissions del dièsel

El Tribunal General de la Unió Europea ha donat la raó aquest dijous als ajuntaments de Madrid, París i Brussel·les en el seu recurs contra la decisió de la Comissió Europea d'establir uns nous límits per a les emissions d'òxid de nitrogen dels vehicles dièsel superiors als que fixava la normativa anterior. D'aquesta manera, la justícia europea anul·la aquests nous topalls i conclou que l'executiu comunitari no tenia competències per modificar-los.

La decisió fa referència a la normativa Euro 6, que regula els assajos en condicions reals de conducció que han de superar els vehicles abans de ser homologats. L'objectiu d'aquestes proves és saber quin és el nivell real d'emissions contaminants i evitar que hi hagi casos de manipulació com en el Dieselgate de Volkswagen.

El 2016 la Comissió Europea va fixar aquests límits mitjançant uns coeficients de correcció per tenir en compte "certes incerteses estadístiques i tècniques", fet que provocava que amb el temps l'exigència en emissions contaminants es reduís. Tot i així, els ajuntaments de París, Brussel·les i Madrid van interposar recursos al tribunal de Luxemburg perquè consideraven que l'executiu comunitari no podia rebaixar aquests límits respecte a la normativa anterior.