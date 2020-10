La justícia condemna 131 controladors aeris de Madrid pel tancament aeri del 2010

El jutjat penal número 18 de Madrid ha condemnat 131 controladors aeris dels aeroports de Madrid-Barajas i Torrejón pel caos aeri provocat el desembre del 2010, pel pont de la Constitució, que va comportar que el govern espanyol, amb José Luis Rodríguez Zapatero com a president, declarés per primer cop a Espanya l'estat d'alarma. La magistrada del cas, Carmen Valcarce, sentencia que els acusats són responsables d'un delicte d'abandonament del servei públic i els imposa unes multes d'entre 13.000 i 35.000 euros. A més a més, assenyala el gestor aeroportuari Enarie –aleshores integrat dins d'Aena– com a responsable civil subsidiari. No obstant, la sentència aplica l'atenuant de dilacions indegudes, ja que els fets ara sentenciats van passar fa deu anys. Ara els acusats poden interposar un recurs d'apel·lació a l'Audiència Nacional.

En canvi, la magistrada absol dos acusats per la Fiscalia, entre ells l'exportaveu i cara visible del sindicat majoritari del sector, USCA, César Cabo, contra qui no s'han trobat proves. La sentència, a més, preveu l'abonament de més de 13 milions d'euros als perjudicats pel tancament de l'espai aeri, que va durar prop de 20 hores, en concepte de responsabilitat civil.

Amb tot, la magistrada del cas considera provat que els acusats "van adoptar un mecanisme de pressió laboral que consistia en abandonar els seus llocs de treball de forma massiva per paralitzant el trànsit aeri". A més a més, recull que, dels 133 controladors acusats, 119 van reconèixer durant el judici els fets que recull l'escrit de la Fiscalia i que sostenen que el sindicat USCA va planificar com havien d'actuar els treballadors per pressionar Aena i el govern espanyol en relació amb un conflicte laboral al voltant del conveni col·lectiu del sector.

Una "vaga" polèmica

El 3 de desembre del 2010, en ple pont de la Constitució, més de 600 controladors aeris de tot l'Estat van ser acusats de sedició per haver abandonat els seus llocs de treball i haver provocat que 300.000 viatgers veiessin els seus vols cancel·lats o retardats. Durant el judici, l'actual portaveu d'USCA, Daniel Zamit, va assegurar que no hi havia hagut cap vaga i va acusar el govern de Zapatero de buscar una justificació per militaritzar l'aeroport. El pols entre treballadors i govern es remunta al gener d'aquell any. Les negociacions sobre el control i la gestió del trànsit aeri van acabar amb un reial decret que retornava a Aena la gestió i el control del trànsit, que des del 1999 estava en mans dels controladors. El decret també preveia la limitació de la jornada laboral.

El 2016, però, 20 jutjats espanyols van arxivar les accions penals contra els controladors aeris i van desmentir que els empleats haguessin abandonat els seus llocs de treball. El cas de Madrid quedava pendent fins avui, juntament amb el de Palma, encara per resoldre.