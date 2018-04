Estrasburg admet a tràmit la demanda per la pèrdua de poder adquisitiu dels pensionistes espanyols

El Tribunal Europeu de Drets Humans ha admès a tràmit aquest dimarts la demanda interposada per l'activista i portaveu de la Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, contra la decisió de l'estat espanyol de revalorar les pensions per sota de l'augment del cost de vida. D'aquesta manera, la justícia europea s'haurà de pronunciar sobre les reclamacions dels jubilats perquè les pensions millorin com a mínim al mateix nivell que l'IPC.

El Col·lectiu Ronda, que representa a Sandoval, assegura que l'Estat ha vulnerat tant el conveni 102 de l'Organització Internacional del Treball –signat i ratificat per Espanya– com el Conveni Europeu de Drets Humans, el Codi Europeu de Seguretat Social i la Carta Social Europea. Segons els demandants, aquestes normes estableixen "de manera inequívoca l'obligació per part dels estats de garantir i preservar el poder adquisitiu dels pensionistes davant l'increment del cost de la vida".

Sandoval va interposar la primera demanda contra la revaloració de les pensions per sota de l'IPC de l'any 2012. Aquesta batalla legal va arribar fins a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional que va acabar considerant que la pensió no es podia considerar un dret sinó, una "expectativa de dret".

Per a Miguel Arenas, advocat del Col·lectiu Ronda i responsable de la direcció jurídica de la demanda, "Espanya no està respectant la legislació comunitària i està violentant els drets dels seus pensionistes".