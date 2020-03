La justícia europea avala que els jutges puguin declarar abusives les clàusules IRPH

Els jutges espanyols hauran de comprovar en funció de cada cas si les clàusules IRPH de les hipoteques van ser aplicades de manera abusiva i poc transparent. Així ho ha decidit aquest dimarts el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que deixa clar que aquestes clàusules queden emmarcades dins la directiva europea i, per tant, han de ser "clares i comprensibles" com aquesta normativa requereix. Aquesta és d'entrada una victòria per als consumidors que podran lluitar per reivindicar que se'ls va aplicar una clàusula de manera abusiva, però la sentència del TJUE deixa en bona posició els bancs perquè si els jutges arriben a la conclusió que són abusives, no s'hauran de retornar els diners cobrats en funció de l'interès aplicat per l'IRPH (l'opció més temuda) sinó que hauran de substituir-lo per l'Euríbor. A més, fixa uns criteris de transparència elevats perquè puguin ser considerades abusives, ja que considera que complien diversos requisits de transparència.

És una victòria per als consumidors perquè permet declarar les clàusules abusives però deixa la banca en bona posició perquè creu que l'IRPH compleix certs requisits de transparència

La sentència del TJUE va en línia de les conclusions de l'advocat general de la UE, que ja apuntava que calia que els jutges espanyols puguin determinar si la vinculació d'un contracte hipotecari a l'IRPH es va fer de manera abusiva, contràriament al que havia dictat inicialment el Tribunal Suprem espanyol, que havia considerat que en ser un índex calculat pel Banc d'Espanya era un índex oficial no sotmès a la directiva europea. En tot cas, però, com que s'espera un allau de denúncies als tribunals espanyols, haurà de ser el Tribunal Suprem qui unifiqui doctrina de nou i torni a consultar a la justícia europea si ho considera necessari. La banca perdria entre 7.000 i 44.000 milions si la justícia europea anul·lés l'IRPH de les hipoteques

Però la sentència d'aquest dimarts, no és ni de bon tros el pitjor escenari per a la banca. El cas va arribar al TJUE perquè un consumidor de Barcelona va denunciar Bankia per un préstec hipotecari referenciat a l'IRPH perquè resultava ser més favorable que l'Euríbor. Segons el càlcul del jutjat de Barcelona que va decidir preguntar al TJUE, fer servir l'IRPH en comptes de l'Euríbor suposava un cost extra d'entre 18.000 i 21.000 euros per hipoteca. El jutjat de primera instància de Barcelona preguntava primer de tot si l'IRPH dels contractes hipotecaris ha de ser sotmès a tutela judicial per poder ser considerat abusiu. En aquest cas, el TJUE dona la raó al consumidor. Però hi ha una segona pregunta en què la resposta del tribunal europeu permet que la banca respiri més tranquil·la. El jutjat barceloní preguntava a Luxemburg quina informació era necessària transmetre al client per considerar l'aplicació de l'IRPH com a prou transparent tenint en compte que "les dades proporcionades no són públiques en comparació amb l'altre índex habitual, l'Euríbor". També preguntava si se li ha de deixar clara al consumidor l'evolució passada i futura de l'IRPH en comparació amb l'Euríbor perquè pugui decidir rebutjar-lo o no.

El TJUE no creu que s'hagués de donar informació comparativa sobre l'evolució de l'IRPH en front de l'Euríbor

A aquestes preguntes el TJUE diu que les clàusules han de ser transparents i no només comprensibles a nivell "formal i gramatical" sinó també permetre que el consumidor mitjà, "normalment informat i raonablement atent i perspicaç" estigui en condicions de comprendre el funcionament concret del mètode a partir del qual es calcula aquest índex i valorar així les conseqüències econòmiques. Però on posa el llindar? Considera que "és pertinent" considerar que el càlcul de l'IRPH de les caixes d'estalvi "resultava fàcilment assequible a qualsevol persona que volgués contractar un préstec hipotecari" perquè s'havia publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El tribunal europeu creu que aquest fet ja permetia que "un consumidor raonablement atent i perspicaç" entengués com es calculava l'índex. A més, creu que sí que s'hauria d'informar al client de l'evolució de l'IRPH en el temps però no de la seva comparativa amb l'Euríbor, que ni tan sols esmenta. Creu que amb la informació de l'IRPH un consumidor mitjà ja en tenia prou per fer les seves pròpies comparatives. Per tant, es posa difícil als consumidors la possibilitat de defensar que no van rebre la informació suficient i que se'ls va aplicar la clàusula de manera abusiva.

Què és l'IRPH?

L'IRPH és un índex alternatiu per al càlculs dels préstecs hipotecaris que es va fer servir com a alternativa a l'Euríbor i que, segons dades del Banc d'Espanya, afecta unes 760.000 hipoteques de tot l'estat espanyol. Els consumidors, a través d'organitzacions com l' Associació d’Usuaris Financers (Asufin), van portar els bancs als tribunals arran de l'aplicació d'aquest índex en les clàusules hipotecàries perquè el consideraven abusiu, i hi ha més de 150 litigis a Espanya sobre aquesta qüestió. El cas va arribar a la justícia europea després que un jutjat de Barcelona elevés una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE sobre la transparència de l'índex.



Aquest índex existeix des del 1990 però la seva comercialització es va popularitzar entre el 2003 i el 2005, en plena escalada del sector immobiliari prèvia a l'esclat de la bombolla. El calcula el Banc d'Espanya amb una mitjana aritmètica entre tipus d'interès de diferents préstecs. La primera denúncia la va posar un client de Barcelona que tenia una hipoteca amb Bankia, però les entitats bancàries més afectades són CaixaBank, Santander, BBVA i, en un segon terme, Bankia, Sabadell, Kutxabank i Liberbank, segons el registre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).