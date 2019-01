La justícia europea limita l'ús de la marca de fideus Yatekomo

260x366 Un envàs dels fideus Yatekomo / ARA Un envàs dels fideus Yatekomo / ARA

El Tribunal General de la Unió Europea (UE) ha desestimat el recurs de The GB Foods, empresa catalana propietària de la marca de fideus Yatekomo, per poder utilitzar aquesta denominació a la UE per a tots els productes, que queda limitat a productes derivats de cereals. La companyia alimentària gallega Yatecomeré havia demanat la nul·litat total de la marca a l'oficina de propietat intel·lectual de la UE per la similitud amb la seva pròpia -'Yatecomeré, el vacío que llena'- i el risc de confusió entre els dos noms.

El 2013, The GB Foods va registrar Yatekomo com a marca per utilitzar amb una àmplia gamma de productes alimentaris. Dos anys més tard, però, l'oficina europea de propietat intel·lectual va donar la raó a la companyia gallega i va prohibir l'ús de la marca Yatekomo per a productes de carn, peix, fruita, verdures, hortalisses, làctics, olis i productes similars, així com per a derivats de cafè, te, cacau, gelats, mel, xarops, salses, vinagre i espècies. Tot i que Yatecomeré també n'havia sol·licitat l'anulació, l'oficina va permetre que The GB Foods pogués usar la marca en litigi per anomenar productes derivats d'arròs, tapioca i sagú, farines, preparacions a base de cereals, pa, pastisseria, sucre, llevat, gel i productes de fornejat. Actualment The GB Foods comercialitza amb la marca Yatekomo diversos productes de menjar precuinat de fideus orientals, pasta i arròs.

The GB Foods va dur l'oficina de propietat intel·lectual i Yatecomeré davant del Tribunal General de la UE perquè anul·lés la decisió de prohibir parcialment l'ús de la marca argumentant que Yatekomo és una denominació molt coneguda a Espanya i que no provoca perjudicis a Yatecomeré, a més d'incidir en les diferències entre els dos noms. Amb la sentència d'avui, el Tribunal ratifica la decisió de considerar nul·la la marca Yatekomo per a certs productes presa per l'oficina de propietat intel·lectual. The GB Foods la podrà recórrer al Tribunal de Justícia de la UE.