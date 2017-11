La justícia europea avala l'impost català sobre les grans superfícies

L'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE), Juliane Kokott, ha avalat aquest dijous l'impost sobre els grans establiments comercials que imposa Catalunya sobre les grans superfícies -per exemple, els centres comercials- i ha descartat que no aplicar-lo als minoristes es pugui considerar una ajuda d'estat il·legal d'acord amb les normes comunitàries. Astúries i l'Aragó també compten amb la mateixa taxa.

En les seves conclusions, la lletrada considera que el gravamen "sembla adequat" i no resulta "desproporcionat" per assolir els objectius pels quals es va crear. L'impost té en compte que les grans superfícies generen "externalitats negatives en el territori i el medi ambient, el cost de les quals no assumeixen".

L'Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució (Anged) va recórrer aquest sistema perquè el considerava una "restricció a la llibertat d'establiment" i una ajuda d'estat "il·legal". El 2015 la Comissió Europea va augmentar la pressió sobre Catalunya i li va exigir que retirés l'impost perquè considerava que era un "avantatge sel·lectiu" a determinades empreses. Davant d'aquest ultimàtum, la Generalitat va decidir canviar la taxa per esquivar el veto europeu i va eliminar les exempcions que preveia el text original.

Tot i així, l'advocada del tribunal europeu considera que aquesta taxa està al servei de l'ordenació territorial i la protecció del medi ambient, perquè amb ell els establiments cobreixen part de les "externalitats negatives" que generen "de manera desproporcionada". De totes maneres, el pronunciament no és vinculant per a la sentència definitiva, encara que les decisions del TUE segueixen normalment la línia marcada per les conclusions.

D'aquesta manera, la magistrada considera que l'impost grava en major mesura els que generen més soroll i emissions, perquè tenen més afluència de clients, i per tant "sembla adequat" per promoure que s'operi amb comerços més petits, amb un menor impacte mediambiental.