La justícia japonesa deté de nou l'expresident de Nissan Carlos Ghosn

L'expresident de Nissan Motor Carlos Ghosn ha estat detingut de nou aquest dijous per un altre càrrec presentat contra ell per la fiscalia de Tòquio, segons ha informat la cadena pública de televisió NHK. L'arrest s'ha produït poc després que agents de la fiscalia entressin a casa del directiu enmig dels rumors que anticipaven una nova acusació en contra seva.

NHK va difondre imatges d'una camioneta a l'interior de la qual hi hauria Ghosn entrant a la seu de la fiscalia de Tòquio, cap a les set del matí, hora local, segons la cadena pública. La detenció va ser confirmada per fonts de la fiscalia a altres mitjans locals de comunicació. Segons el diari financer 'Nikkei', va ser el mateix expresident de Nissan qui es va oferir a anar a la fiscalia de forma voluntària, on va quedar detingut.

D'acord amb diverses versions de les últimes hores, la nova acusació està vinculada amb una sèrie de fons transferits per la presidència de Nissan i Renault, de la qual era titular Ghosn, cap a una distribuïdora amb seu a Oman. Part d'aquests fons, segons han informat la premsa japonesa i la francesa, van ser destinats a la compra d'un iot i per cobrir préstecs personals de Ghosn.

Això implicaria que la fiscalia pot iniciar una nova causa judicial contra ell per abús agreujat de confiança, que s'uniria a tres acusacions formals que ja estan en marxa, una de les quals per haver ocultat a les autoritats compensacions milionàries pactades amb Nissan Motor.

Ghosn va ser arrestat per primera vegada el 19 de novembre passat i va quedar en llibertat sota fiança el 6 de març. Segons NHK, és poc habitual al Japó que una persona sigui arrestada de nou després d'haver quedat en llibertat sota fiança. Les noves diligències de la fiscalia es coneixen després que dimecres Ghosn anunciés que l'11 d'abril oferiria la seva primera roda de premsa des que havia sortit de la presó.