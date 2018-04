El jutge manté Rato com a investigat pel presumpte frau en la facturació de conferències

Rodrigo Rato continuarà sent investigat per l'Audiència de Madrid pel presumpte frau en el cobrament d'unes conferències a través de l'empresa BCC. El jutjat d'instrucció número 31 de la capital espanyola ha decidit arxivar la causa contra els administradors d'aquesta societat, Francisco Buján i Pedro Díaz, i ha optat per mantenir la investigació sobre l'exvicepresident del govern espanyol.

Set mesos després de ser detingut, l'institut armat va sol·licitar que s'investigués Rato en relació amb BCC donat el "complex entramat empresarial a través del qual fa circular els fons provinents d'activitats professionals".

El 5 d'abril Rato va declarar davant el jutge per aquest motiu i va defensar que el cobrament va ser legal, ja que va remarcar que des del 2002 "és plenament legítim facturar a través d'empreses" com fa "molta gent".

Tot i això, segons la Guàrdia Civil, entre el 2007 i el 2012 i durant el 2014, la societat Arada, propietat de Rato i la seva exdona, va facturar a l'empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 milions d'euros. Des del 2008, quan va sortir de l'FMI, no havia facturat tant.

En la seva denúncia, la Fiscalia Anticorrupció atribueix a l'exministre responsabilitats per l'exercici 2012, quan s'haurien defraudat com a mínim 672.329 euros. La quantitat, doncs, superaria els 120.000 euros que el Codi Penal estableix com a delicte i, per tant, no podria considerar-se prescrita.