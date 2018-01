El jutge dona 40 dies a Unipost per trobar un comprador

El Jutjat del mercantil número 7 de Barcelona ha donat 40 dies per trobar un possible comprador per a la unitat productiva d'Unipost, l'operador postal privat que va presentar concurs de creditors l'any passat. Després que l'administració concursal demanés la liquidació el passat desembre, el jutge ha decidit acotar el calendari. L'oferta de compra hauria d'arribar en 40 dies i si aquesta no es considera suficient, el jutge decretarà l'obertura de la liquidació de la companya.

L'administració concursal veu remotes les possibilitats que s'aconsegueixi salvar el negoci controlat per una de les branques familiars dels Raventós i constata que en els últims mesos l'empresa s'ha anat deteriorant. Sobre la taula hi ha un expedient de regulació d'ocupació que afectaria la totalitat de la plantilla, 2.200 persones. Unipost acumula un passiu de més de 50 milions d'euros.

El jutge defensa l'obertura de la fase de liquidació basant-se en el fet que l'empresa ja ha patit "un cessament parcial de la seva activitat", hi ha impagament a la plantilla i no és viable un conveni de creditors.

El text reconeix que els propietaris de l'empresa defensen que s'aturi la liquidació, ja que suposaria un llast per a la venda de la unitat productiva. Però el jutge posa sobre la taula que tot i el temps passats des de l'inici del concurs, encara no s'ha manifestat una oferta clara per a l'empresa.