El jutge obre una investigació a CaixaBank per haver contractat Villarejo

CaixaBank, també. El titular del jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha obert una causa a instància de la Fiscalia Anticorrupció dins el macrocàs contra l'excomissari José Manuel Villarejo per serveis que va prestar després d'un encàrrec conjunt de Repsol i CaixaBank.

La causa s'ha obert aquesta mateixa setmana dins la peça número 21 del cas i vol aclarir si l'energètica i l'entitat catalana van recórrer al controvertit expolicia (avui en presó provisional) per evitar que Sacyr Vallehermoso, aliat amb Pemex, controlés el consell d'administració que presidia el català Antoni Brufau.

Segons han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, la investigació situa l'expresident de Sacyr Luis del Rivero com a objecte de les tasques del comissari, que ja l'havia investigat anys enrere per ordre del BBVA en el que és el cas més conegut fins ara dels que relacionen l'Íbex-35 i Villarejo. Les diligències han arrencat arran de documentació i àudios que tenia l'excomissari, a qui van intervenir 40 terabytes d'informació.

La Caixa (que el 2011 va escindir la fundació de l'entitat financera) va entrar a l'accionariat de Repsol durant els anys 90, i va arribar a ser un dels accionistes de control amb un 12% del capital. Això li va servir en el seu moment per promoure el nomenament de Brufau com a president de la petroliera. Avui dia Criteria ja no hi té participació.

La presumpta contractació de Villarejo per part de Repsol i CaixaBank hauria tingut idèntica intenció que la que en el seu moment va fer Francisco González (BBVA) per impedir l'entrada de Sacyr al banc o la d'Iberdrola contra Florentino Pérez.