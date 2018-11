Els jutjats catalans de clàusules hipotecàries només han resolt una vuitena part dels casos

Els jutjats especialitzats en clàusules hipotecàries a Catalunya només han resolt una vuitena part dels casos que han rebut, una proporció inferior a la mitjana espanyola, que se situa en el 25% (una quarta part), segons les dades estadístiques publicades aquest dimecres pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

No obstant això, aquesta alta acumulació de causes en els jutjats especialitzats fins al setembre -tenint en compte que encara no s'havia pronunciat el Suprem sobre el cas de l'impost d'actes jurídics- s'ha registrat una millora en el tercer trimestre, que judicialment a més només té dos mesos perquè l'agost és inhàbil.

Així, en el tercer trimestre s'han dictat a Catalunya 1.148 sentències, quan des que van entrar en funcionament aquests jutjats especialitzats, el primer del juny del 2017, se n'havien dictat 3.755 en total. Al conjunt d'Espanya s'havien dictat des de la creació d'aquest òrgans 55.528 sentències, amb 14.998 el tercer trimestre d'aquest any.

Les dades demostren que, tot i la millora, aquests jutjats estan col·lapsats. Així, a Catalunya des de la seva creació han ingressat 39.921 casos de clàusules hipotecàries abusives i se n'han resolt 4.881, és a dir, només una vuitena part. En el tercer trimestre d'aquest any, no obstant, millora la proporció i s'ha resolt més d'una tercera part, ja que van ingressar 4.826 casos i se'n van resoldre 1.340 en total.

En el conjunt espanyol, des de la seva creació han arribat als jutjats especialitzats 305.437 demandes, i se n'ha resolt 71.234, és a dir, una quarta part. En el tercer trimestre d'enguany hi van arribar 44.121 casos i se'n van resoldre 18.967, és a dir, poc menys de la meitat (43%).

Durant el tercer trimestre hi va haver un descens de les demandes presentades als jutjats, un 26% menys que en el mateix període de l'any passat a tot l'Estat, segons les dades del CGPJ. El descens també s'ha produït durant l'any, i s'ha passat de 60.618 casos el primer trimestre a 49.878 el segon trimestre i 44.121 el tercer.

La raó, per a l'usuari

Les dades també revelen que els jutjats tendeixen majoritàriament a donar la raó a l'usuari. Així, de les 14.998 sentències dictades el tercer trimestre d'aquest any, un total de 14.499 van donar la raó al client, és a dir, el 96,7%. Des que van entrar en funcionament l'any passat s'han dictat 55.528 sentències, de les que 53.935 van donar la raó al consumidor, el 97,1%.

Els jutjats especialitzats, que van entrar en funcionament l'1 de juny del 2017, són els que resolen els temes referents a clàusules terra, venciments anticipats, interessos de mora, despeses de formalització d'hipoteques o hipoteques multidivisa, entre d'altres.