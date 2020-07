El laberint per cobrar la baixa per maternitat

“Fa tres setmanes que he tingut un fill. Intento contactar per telèfon cada dia amb la Seguretat Social per sol·licitar la prestació per maternitat. És impossible. Les línies estan sempre col·lapsades i no hi ha cita prèvia per internet. ¿Em quedo sense cobrar?” Han passat tres setmanes d’aquest tuit i Laia Ferré continua sense rebre la prestació. Això sí, amb aquest tuit va aconseguir el que semblava impossible per telèfon: que algú li indiqués la via alternativa per aconseguir-ho.

El ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va habilitar amb l’estat d’alarma una pàgina per demanar la prestació als que no tinguessin el certificat digital necessari per fer el tràmit online. “Saber que hi ha aquesta pàgina a mi m’ha costat fer el tuit. Si no pots parlar mai amb ells, com la descobreixes? -es pregunta Ferré en conversa amb l’ARA-. Si busques a Google no et surt aquesta informació”.

La gimcana per arribar-hi és llarga per a qualsevol que no conegui el mecanisme. I abans s’han de superar uns altres obstacles. Primer, com apunta Josep Maria Vigatà -que també ha tingut una filla durant l’estat d’alarma-, s’ha de registrar el nadó al Registre Civil municipal. Després cal anar al padró, que és el que en el seu cas ha endarrerit la resta de tràmits. “No ho hem pogut resoldre fins que no s’han obert les oficines, i això va ser gairebé dos mesos després del naixement de la nena”, explica. Però un cop resolt l’escull, encara queda passar per la Seguretat Social, i aquí torna a començar un altre gran laberint.

“El cas és que amb tot el tema del covid-19 les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) estaven tancades -comenta aquest afectat-. Hi havia la possibilitat de fer-ho telemàticament però necessitaves la signatura electrònica”. De fet, van arribar a fer els tràmits per obtenir-la i quan la van aconseguir van descobrir que la clau no servia per a aquesta prestació en concret. “Et remeten a les oficines de la Seguretat Social i, com que no hi havia manera de demanar cita prèvia, et quedes en aquest bucle”, afirma. La qüestió és que la seva filla té gairebé tres mesos i ells encara no han cobrat.

“Al telèfon no respon ningú”

Ell i la seva parella van decidir esperar que obrissin les oficines, perquè tothom els deia que la pàgina web alentia encara més el tràmit. Ara ja han pogut fer la gestió: van aconseguir cita per a un mes després de demanar-la i, tot i viure a Barcelona, en una oficina del Prat de Llobregat.

“Al telèfon no respon ningú -coincideix Laia Ferré-. Hi truques i ni tan sols et deixen en espera, et diuen que estan totes les línies ocupades i et pengen: per més paciència que tinguis no pots arribar mai a parlar amb ningú de la Seguretat Social”, lamenta. “Aquí han fallat estrepitosament: estem parlant de tràmits necessaris per poder cobrar a final de mes. Tinc tres fills i pago una hipoteca, així que és difícil estar-se tres mesos sense cobrar”, afegeix.

El problema és gairebé calcat al dels afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a l’hora de contactar amb el SEPE per aconseguir cobrar la prestació d’atur, però, tal com explica Pere Vidal, advocat laboralista, això precisament ha comportat que totes les mirades es concentressin sobre l’atur i no sobre les altres prestacions afectades pel col·lapse. “Et posen l’opció del telèfon com si fos una solució tot i que realment no ha sigut així”, diu l’expert. “És un sistema que no és ni ràpid ni tampoc senzill”, resumeix.

Conscients de la “inquietud”

Més enllà d’això, explica l’advocat, l’altra gran complicació és que et deneguin la prestació o que la demanis fora de termini. El mateix ministeri implicat en la qüestió diu a l’ARA que si la sol·licitud de la prestació es fa “de manera extemporània” s’aplica el principi de retroactivitat. Ara bé, si en el moment de demanar-la s’ha acabat el període de maternitat no s’abona cap import. “Per això és important que la sol·licitud es presenti en el termini establert, cosa que sempre és possible a través de la via telemàtica i, en última instància, per correu ordinari”, explica una portaveu del departament.

Al ministeri diuen que són conscients de la “inquietud” que ha causat en els usuaris el tancament de les oficines i que per això van posar en marxa uns quants canals per atendre els dubtes. Esmenten un assistent virtual, l’apartat de preguntes freqüents, les xarxes socials... I la mateixa pàgina específica per fer tràmits urgents sense certificat digital.

A tot això hi sumen dos arguments més. El primer: que ja és habitual que la prestació tardi un parell de mesos a arribar i que, en tot cas, el que ells detecten és que el tancament d’oficines no ha impedit els tràmits de la prestació. De moment encara no hi ha disponibles les dades de quantes prestacions s’han abonat els últims mesos, però la referència de l’any passat és que de gener a juny se’n van gestionar gairebé 125.000 per maternitat i unes 140.000 per paternitat. El segon matís és que entenen que els que sol·liciten aquesta mena de prestacions són un col·lectiu “jove i familiaritzat amb l’ús d’internet”.

Però el problema, pel que expliquen Ferré i Vigatà, no és dominar la tecnologia, sinó saber on trobar algú que respongui el que al final importa: “Quan cobraré? Com cobraré?” I, en definitiva, la cosa més important: “Cobraré?”