El lent despertar de la Fira de Barcelona

A la pel·lícula del 1939 El mag d'Oz una joveníssima Judy Garland havia de seguir un camí de rajoles grogues per aconseguir tornar al seu ranxo de Kansas. En els congressos postpandèmia, les sendes de colors també han passat a ser les que –com la Dorothy amb el camí fins a la Ciutat Maragda– es dediquen a guiar i ordenar visitants dins de la Fira de Barcelona.

El recinte ha trencat aquest dilluns amb mig any d'inactivitat per inaugurar un esdeveniment dedicat a dos dels propòsits més complicats en el moment de crisi actual: trobar feina i obrir un negoci. El BizBarcelona i el Saló de l'Ocupació han donat el tret de sortida a la represa dels congressos dins les limitacions de la nova normalitat. Mascaretes, control de temperatura a l'entrada, pauses per desinfectar superfícies entre conferenciant i conferenciant i, sobretot, moltes cadires buides.

El primer saló presencial a l'Estat –i un dels primers d'Europa– després de l'emergència sanitària va triar un escenari en forma de ring de boxa per als parlaments de rigor. Sense ànim d'enfrontament, ja que les administracions (Ajuntament de Barcelona, Generalitat, Diputació de Barcelona, Pimec i la mateixa Fira) han celebrat a l'uníson el retrobament descafeïnat amb els estands i les reunions exprés. "No ens podem permetre el luxe d'aturar-nos", ha insistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Entre els visitants de l'esdeveniment n'hi ha molts que, com el Joan, s'han aturat a la força i no saben quan podran tornar al mercat laboral. Feia de conserge i el van acomiadar al març, quan el virus es va començar a escampar. "Sempre he encadenat feines, però ara busco el que sigui", diu amb la veu apagada rere la mascareta.

El Martín va arribar a Barcelona de l'Argentina quinze dies abans que es declarés l'estat d'alarma. La pandèmia va aixafar els seus plans de trobar feina al sector turístic i quan va acabar el confinament es va donar d'alta d'autònoms per fer de rider en diferents plataformes. Als camins de colors i fletxes de la Fira busca com aconseguir que el contractin en una indústria menys maltractada pel covid-19. "M'he adonat que tinc capacitat d'escolta. Potser amb l'atenció al client...", dubta.