El preu de l'habitatge a Catalunya creix un 8,9% al quart trimestre

Els preus de l'habitatge a Catalunya van pujar un 8,9% el quart trimestre de l'any. Van patir una desacceleració respecte dels tres mesos anteriors (quan van pujar un 12,5%), però continuen marcant un ritme d'encariment molt superior al registrat en el conjunt d'Espanya, on els pisos van pujar un 4,2%, segons les dades provisionals avançades avui per Tinsa.

Només a la ciutat de Barcelona els preus van baixar un 1,7% respecte al tercer trimestre, davallada que no es produïa des del segon trimestre de l'any passat. Tot i així, l'evolució interanual marca un increment del 14,8%. A Madrid van pujar un 17,1%.

"La situació política ha impactat negativament en els preus de l'habitatge a Barcelona a l'últim trimestre. S'està produint un embalsament de la demanda, principalment d'inversors, que ja ha començat a traslladar-se en altres perfils de comprador", ha explicat el director de serveis d'estudis de Tinsa, Jorge Ripoll. En la seva opinió, si la situació es consolida podria derivar en una contracció del mercat que es podria estendre al conjunt d'Espanya.

L'evolució dels preus de l'habitatge està sent desigual segons zones i especialment entre grans ciutats i altres poblacions. Navarra (15,3%) i Madrid (15,1%) van ser les comunitats on més van créixer els preus, mentre que Castella-la Manxa (-6,1%), Extremadura (-2,2%) i el País Basc (-0,1%) van ser les úniques on els habitatges es van abaratir.

Tot i que els pisos a Barclona s'han revaloritzat quasi un 42% respecte als mínims del segon trimestre del 2013, encara estan un 29,5% per sota dels màxims del 2007, una situació que és força similar a Madrid.