El líder d’Élite Taxi deixa el càrrec temporalment

Alberto Álvarez, Tito, es va fer un fart de sortir a les ràdios i les televisions l’estiu passat. Com a portaveu d’Élite Taxi va liderar la protesta del sector contra la irrupció d’aplicacions com Uber o Cabify, que utilitzen les llicències VTC. També va negociar directament amb el govern espanyol la solució del conflicte després de treure els taxistes al carrer, que en la seva mobilització van col·lapsar la Gran Via de Barcelona. Van ser vuit dies de vaga que van acabar la nit de l’1 d’agost amb una assemblea dirigida pel mateix Álvarez.

Ara, però, Álvarez ha decidit fer un parèntesi en el seu lideratge, bàsicament per motius de salut. L’ansietat i l’estrès li han jugat una mala passada. Va sentir un mareig, el van portar a l’hospital i els metges li han recomanat que s’ho prengui amb més calma. S’ha de sotmetre a una intervenció quirúrgica, segons confirma a l’ARA el mateix Álvarez. D’aquí que, com diu ell mateix, faci un “parèntesi” en la seva activitat al capdavant de la lluita del sector del taxi.

Oferta de les VTC

Álvarez assegura que seguirà compromès amb el taxi. “M’identifico amb la gent del carrer i soc al seu costat”, assegura el controvertit representant dels taxistes, que, no obstant, afirma que ha rebut pressions de tot tipus per retirar-se. Per exemple, explica que un empresa li va oferir una societat amb 12 automòbils Mercedes nous, “posats al carrer”, perquè deixés la lluita i passés del groc i negre dels taxis al negoci de les VTC. “Volien que em passés a l’altre bàndol”, assegura.

Però la temptació no ha arribat només de la competència en els negocis. També el món polític ha descobert que el col·lectiu taxista representa una important bossa de vots i que Tito Álvarez, com va demostrar a l’estiu, té capacitat de mobilització. Si se li pregunta si ha rebut ofertes per fitxar per a la llista dels comuns a les municipals, Álvarez respon que no vol parlar de cap formació, però que n’hi ha dues que l’han temptejat per oferir-li un lloc en les llistes de les pròximes eleccions a Barcelona.

De moment, però, Álvarez assegura que no vol entrar en política. Diu que el seu lloc és en la lluita al carrer, amb els taxistes, les kellys (les cambreres de pis dels hotels), els estibadors portuaris o els pensionistes. Tot i això, no hi tanca la porta del tot. Ni a això ni a crear un partit centrat en les necessitat dels professionals del transport. De fet, Álvarez recorda que el sector del transport acumula una important i valuosa bossa de vots que arribaria al voltant del milió a l’Estat.

Seguir la lluita

Tito Álvarez té clar que la seva pausa en el lideratge del col·lectiu del taxi és només temporal. La salut mana, però per sobre de tot creu que hi ha “la lluita”. I té clar quin és el pròxim pas. El 25 d’octubre s’ha de convalidar al Congrés el decret de les VTC. Ell va participar directament en la negociació amb el govern de Pedro Sánchez. I vol que l’executiu espanyol compleixi els compromisos. “Si no es convalida [el decret] la lluita no haurà servit per a res, i haurem de sortir al carrer altra vegada”, assegura. Malgrat aparcar la primera línia, continua a Élite Taxi donant suport a les reivindicacions del sector i participant-hi activament.