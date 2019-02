El líder hereditari dels autònoms

Lorenzo Amor Acedo (Còrdova, 1965) va començar a treballar com a comercial venent filtres d’aigua amb 19 anys, quan va deixar els estudis sense haver aprovat COU, i va acabar com a president de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), la patronal més important de l’Estat d’aquests treballadors, que suposen un 15% del total, l’equivalent a una de cada set persones que treballen a Espanya. L’ATA té una particularitat: va ser fundada el 1995 i només ha tingut dos presidents, Lorenzo Amor pare i Lorenzo Amor fill, que ocupa el càrrec des del 2004. El fill ha sigut ara l’artífex de la recent integració de l’associació a la patronal dels empresaris, la CEOE. Això, segons Amor, permetrà sumar esforços i guanyar múscul com a interlocutors davant de les administracions. “Després de 24 anys per separat, és moment d’unir esforços”, diu el defensor d’un sector que sovint se sent maltractat.

Lorenzo Amor, que ha compaginat el càrrec amb el d’assessor del Partit Popular europeu, té les coses clares. Tot i que gairebé un terç dels 450.000 autònoms que representa són catalans -a través de Pimec Autònoms, associada a l’ATA i molt crítica amb la fusió amb la CEOE-, el seu president parla sense embuts sobre el Procés: “El conflicte català és un actiu tòxic per a la creació d’ocupació”, va dir en un fòrum empresarial pocs dies després de l’1-O. “Que ningú oblidi que el primer client de Catalunya són els espanyols. [En cas d’independència] Qui pagaria les pensions? I els serveis? I els salaris dels funcionaris? Mirin, no s’està fent boicot als productes catalans, però quan ens toquen els nassos traiem l’esperit de la pàtria”, va dir.

Amor, pare de tres filles, va néixer a Còrdova, viu a Jerez de la Frontera amb la seva segona dona i es passa la meitat de la setmana en reunions a Madrid, seu de l’ATA i de la CEOE, i altres punts de la geografia espanyola. Representa els autònoms, però ell ja fa molt de temps que va deixar de vendre filtres d’aigua com a comercial. Ara assegura a aquest diari que compagina la presidència de l’ATA amb diferents negocis que comparteix amb la seva dona relacionats amb la consultoria, els esdeveniments i casaments i el càtering, entre d’altres. Tot i aquesta suposada profusió de càrrecs, al registre mercantil només consta que té un càrrec: el de president de l’ATA. “No sé si vaig fer bé o no de deixar els estudis i començar a treballar immediatament, però crec que no m’ha anat malament”, diu.

Els seus col·laboradors el defineixen com una persona “molt treballadora”. Ell assegura que és “molt exigent” amb ell mateix i amb les persones que estan al seu voltant. En una entrevista publicada a l’ Abc explicava que li agradaria assemblar-se a la mare Teresa de Calcuta i que admira el rei. “Crec que els espanyols li devem molt al rei”, assegurava.

Augment de la quota

Com a president de l’ATA ha tingut molta feina a l’hora de pactar amb el govern i la resta d’associacions d’autònoms l’augment de la quota. No ha sigut fàcil explicar als autònoms l’increment, diu, però afegeix que l’acord implica pagar més a canvi de millorar substancialment les prestacions. Lorenzo Amor també té les coses clares quan parla de l’augment del salari mínim interprofessional. No hi està en contra, però creu que “en un any no el pots apujar un 22%”. “Hi ha autònoms que no ho suportaran i hauran de fer fora alguns treballadors”, assegura.

També demana als legisladors que els escoltin a l’hora de canviar la llei. “Els autònoms seguim tenint moltes traves. Es legisla sense tenir-nos en compte”, lamenta.