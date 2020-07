Bri d'optimisme en el quart dia de la cimera europea pel pla de recuperació

Després de tota una nit en dansa i tres dies de negociacions, els líders de la Unió Europea reprenen aquesta tarda les converses al Consell Europeu per intentar salvar un acord que ha de reflotar les economies més tocades pel coronavirus però que a última hora de diumenge penjava d'un fil. Esperen trobar-se sobre la taula una nova proposta que rebaixaria fins als 390.000 milions d'euros el paquet d'ajuts directes que inclou el total del fons (format també per crèdits), inicialment dissenyat per tenir 750.000 milions, una quantitat que ara podria baixar fins als 700.000 milions.

Si diumenge l'ambient era majoritàriament pessimista, aquest dilluns es respira un ambient més esperançat, després de negociacions que no s'han aturat fins a les cinc de la matinada. Fins i tot el primer ministre holandès, Mark Rutte, el malvat d'aquestes negociacions, ha assegurat que hi podia haver un acord. Però això sí, ha ironitzat amb les possibilitats de necessitar tota la setmana per arribar a bon port. I si ahir refredava les expectatives només d'arribar, aquest dilluns Merkel transmetia optimisme: "Hi ha una possibilita per al consens, hi ha esperança que avui puguem arribar a un acord". Encara més clarament ho ha dit la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen: "Avui soc positiva, encara no està fet, però les coses es mouen en la bona direcció".

Tot i això, impera la prudència. Els 390.000 milions d'euros en transferències estan molt lluny de les línies vermelles que havien marcat els països del nord, el club dels frugals (Països Baixos, Àustria, Dinamarca, Suècia), que no volien cedir ni un euro per aquesta via i que han marcat el ritme de la negociació durant tres dies en què han anat esgarrapant concessions.

Però aquesta matinada s'havien mogut d'aquí, mostrant-se disposats a acceptar 350.000 milions en transferències, una xifra massa baixa per als països del sud com Espanya o Itàlia, que insisteixen en un mínim de 400.000 milions, i d'aquí l'última proposta de Michel dels 390.000 milions. Però, ¿a canvi de què estan disposats els països del nord a acceptar-ho? A canvi d'un augment considerable dels xecs compensatoris, diners que cobren per ser contribuents nets i que han heretat de les exigències britàniques. Són un mecanisme opac i anacrònic, segons països com Espanya o França, que advoquen per eliminar-los, però per ara tenen clar que és l'única manera de convèncer-los.

D'altres exigències, aquesta sobretot vinguda dels Països Baixos, és un mecanisme de fre d'emergència que permeti que si a un govern no el convenç el pla de despesa que presenta un altre per accedir als fons europeus, aquest pugui bloquejar-ne la concessió i portar-ho a discussió política. Els Països Baixos exigien votar els plans de despesa per unanimitat, però això seria una opció intermèdia que consideren que va en la bona direcció.

A tot això, cal recordar que també es negocia el pressupost comunitari de la UE per al període 2021-2027, un pressupost que els frugals (i també Finlàndia) volen reduir. De fet, la proposta sobre la qual treballen ja rebaixa la que havia proposat la Comissió Europea i es queda en els 1,074 bilions d'euros.

Les converses es reprendran previsiblement aquesta tarda a les 16 hores, quan Michel tornarà a asseure tots els Vint-i-set al voltant d'una taula en la qual esperen poder discutir aquesta nova proposta. La cimera s'encamina a ser una de les més llargues de la història de la Unió Europea, ja que podria superar la del 2000 a Niça, quan van negociar durant quatre dies i quatre nits seguides les condicions per a l'ampliació de la Unió Europea. Així, si la cimera s'allarga més enllà de demà dimarts al matí, la reunió per salvar l'economia europea de la pandèmia del coronavirus es convertirà en la més llarga de la història europea.