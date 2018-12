El Congrés aprova la llei hipotecària que obliga els bancs a pagar gairebé totes les despeses del crèdit

El Congrés ha aprovat aquest dijous la nova llei hipotecària que obliga els bancs a pagar pràcticament totes les despeses associades als crèdits hipotecaris, endureix les condicions per procedir als desnonaments i obliga les entitats a informar millor de la lletra petita de les hipoteques. Després del 'sí' del Congrés, a la llei només li caldrà passar pel Senat abans d'entrar en vigor. El text ha estat aprovat per 197 vots a favor i 143 en contra.

Quan entri en vigor la nova llei, les execucions hipotecàries no es podran dictar si el client no ha deixat de pagar, almenys, 12 quotes –15 si ja s'ha abonat la meitat del crèdit– i els bancs hauran de pagar totes les despeses llevat de la taxació de l'habitatge. També es redueixen les cotitzacions per amortització i es facilita als clients que puguin canviar la hipoteca de banc, entre altres mesures.

El PDECat ha votat a favor de la llei –juntament amb PP, PSOE i Ciutadans– perquè considera que "millora" l'actual normativa, mentre que ERC hi ha votat en contra. La republicana Carolina Telechea ha assegurat que la llei "no recull les principals demandes de la societat" i no respecta algunes competències de les comunitats autònomes, com els tribunals d'arbitratge.

També hi ha votat en contra Podem perquè considera que la llei només protegeix les activitats dels bancs. "Hi ha hagut el que entenem que són violacions sistemàtiques de drets humans" per part dels bancs, ha assegurat el diputat de Podem Rafa Mayoral, que considera que la nova normativa no resol els abusos "sistemàtics" de les entitats financeres.

Protesta de la PAH

Moments abans de la votació, membres de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) que eren a la tribuna de convidats s'han aixecat i han cridat consignes en contra del text que s'estava a punt de votar. La presidenta de la cambra, Ana Pastor, ha ordenat als serveis de seguretat que els desallotgessin. La policia ha expulsat el grup i les votacions han continuat amb normalitat.