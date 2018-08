Les llicències VTC es doblen a Barcelona en tres mesos

El nombre de llicències VTC a Barcelona ha augmentat un 96% en tres mesos. Ara hi ha 1.813 llicències actives, és a dir, 923 més que al maig. Les llicències de taxi arriben a les 10.772, la qual cosa significa que ara n'hi ha un 2,2% més que fa tres mesos, segons les dades del ministeri de Foment. Aquestes xifres impliquen que la ràtio ha baixat i ara hi ha una VTC per cada sis taxis.

Barcelona és, de fet, la segona província amb més llicències VTC, que són les que utilitzen Uber i Cabify per operar. En primer lloc hi ha Madrid, que a l'agost va concentrar el nombre més alt de llicències VTC, 4.955, el 39,9% més que tres mesos abans. Pel que fa a les de taxi, aquestes arriben a les 15.517, el 0,4% més que al maig. En aquest cas, doncs, la ràtio entre llicències VTC i taxi és gairebé d'una per cada tres. El tercer lloc del podi és per a Màlaga, amb 1.066 llicències VTC, el 74,2% més que al maig (quan n'hi havia 612).

Al conjunt d'Espanya, el nombre de llicències de vehicles de lloguer amb conductor ha pujat un 37% en els últims 12 mesos. Ara se'n comptabilitzen 2.910 més. Segons les últimes dades oficials d'agost, recollides per Efe, a Espanya hi havia 10.731 llicències de VTC, mentre que al maig n'hi havia 7.821 i al juliol 9.111. Per la seva banda, el nombre de llicències de taxi es va situar l'1 d'agost en 65.456, fet que suposa un increment de l'1% (647 llicències més) respecte a les 64.809 de maig.

El destacat augment en la quantitat de noves llicències operatives de VTC és a causa de l'actual degoteig de resolucions judicials referit al període entre 2009 i 2015. En aquells anys no va operar en la legislació espanyola la ràtio d'una llicència de VTC per cada trenta de taxi, fet que va ser avalat pel Tribunal Suprem i després examinat cas per cas als jutjats corresponents. Segons fonts de la patronal de les empreses de lloguer de vehicles amb conductor Unauto, recollides per l'agència Efe, encara hi ha unes 2.500 llicències de VTC addicionals als tribunals, l'espera d'una resolució judicial, que segurament seran concedides en els pròxims mesos i faran que la xifra total pugui superar aviat les 13.000.

Treva dels taxistes fins al setembre

La ràtio d'una VTC per cada trenta de taxi –fixada el 1987– va ser represa legalment el 2013 i desenvolupada reglamentàriament el 2015 per a la concessió de noves llicències, però no afecta les que van obtenir els drets amb les lleis del 2009 per al lliure accés a les activitats de serveis, les conegudes com a llei paraigua i llei òmnibus.

Amb les últimes dades oficials d'agost, en conjunt, el nombre de llicències de taxi a Espanya és aproximadament sis vegades més alt (el 510% més) que el de llicències VTC. Les associacions de taxistes van mantenir la setmana passada i l'anterior diversos dies d'aturades per defensar que l'aplicació de la ràtio 1/30 sigui real. La vaga es va desconvocar dimecres: els taxistes es van emplaçar a setembre per determinar si convoquen més mobilitzacions. Els taxistes van arrancar el compromís del govern espanyol que l'executiu farà un decret llei per modificar la Llei d'Ordenació de Transports Terrestres (LOTT).

La modificació legal urgent permetrà a les comunitats autònomes adquirir potestat regulatòria i modificar la ràtio entre VTC i taxi, sempre que sigui de manera més beneficiosa per als taxistes, segons va explicar Foment. El president espanyol, Pedro Sánchez, va dir divendres passat en roda de premsa a la Moncloa que confia que l'atribució d'aquesta facultat als governs autonòmics serveixi per aproximar-se a "la coexistència i l'equilibri" entre el taxi i els vehicles VTC.

Les associacions de taxistes i Unauto es veuran a partir de setembre en un grup de treball sectorial convocat per Foment, que serà paral·lel a una altra comissió d'estudi d'àmbit territorial.