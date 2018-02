Les lliçons de les caixes d’estalvis que van sobreviure a la crisi

Prudència, un augment contingut del crèdit i el distanciament del furor immobiliari. Són els ingredients de la recepta que, segons els directors generals de la valenciana Caixa Ontinyent i la mallorquina Colonya Caixa Pollença, els van fer únics supervivents de l’Estat a la crisi financera. Així ho van explicar a la comissió del Congrés que investiga els orígens de la recessió que va provocar una reestructuració bancària inèdita.

El director general de Caixa Ontinyent, Vicent Penadés, sosté que l’entitat va sortir airosa de la crisi perquè es va distanciar de la competència. Amb el totxo seduint el món financer, l’entitat valenciana -de més de 130 anys de vida- va decidir elevar el crèdit molt menys que la resta. Penadés argumenta que la caixa tenia més finançament provinent dels clients i estava més sanejada quan la recessió va picar fort. L’actitud s’explica, segons el directiu, per “una sensibilitat al risc basada en l’experiència d’anteriors crisis immobiliàries”. “Això no s’oblida”, va sentenciar.

Sense necessitat de fusionar-se, ampliar capital ni demanar ajudes públiques. D’aquesta manera recordava als diputats de la comissió el president de Colonya Caixa Pollença, Josep Antoni Cifre, com va viure la seva entitat els moments més difícils per a les caixes d’estalvis. Per al directiu, la clau que va salvar la caixa de les reestructuracions va ser que el seu volum de dipòsits sempre va ser superior als crèdits. A més, destaca que l’entitat mai es va obsessionar a créixer a dos dígits. De fet, el directiu defensa la tasca de les caixes d’estalvis: el “problema” no són les entitats, sinó el seu “mal ús”. Tot i així, cal tenir en compte la mida de les dues entitats en relació a les que van acabar engolides per la crisi. El 2016 Caixa Pollença comptava amb una vintena d’oficines a les Balears i 88 treballadors. Caixa Ontinyent tenia aquell mateix any 49 oficines al País Valencià i una plantilla de 192 empleats. El president de Caixa d’Enginyers, Josep Oriol Sala, també va comparèixer a la comissió.