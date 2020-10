El preu del lloguer a Barcelona cau un 0,9% en el segon trimestre respecte a un any enrere

El preu mitjà del lloguer a la ciutat de Barcelona va baixar en el segon trimestre d'aquest any, coincidint amb el confinament, segons dades de la Cambra de la Propietat Urbana basada en les fiances dipositades a l'Institut Català del Sòl (Incasòl). Un descens que es va produir abans del nou decret llei que limita els preus del lloguer a Catalunya, aprovat al setembre.

Segons aquestes dades, el preu del lloguer es va situar de mitjana en 980,5 euros mensuals en el primer trimestre, mentre que en el segon va baixar a 960,1 euros. És a dir, un descens trimestral del 2%. Respecte al segon trimestre de l'any passat, quan el lloguer mitjà es va situar en 968,89 euros, s'ha produït un descens del 0,9%.

Així, es continua amb la tendència descendent que es va iniciar en el quart trimestre de l'any passat. En el període justament anterior (tercer trimestre del 2019) es va registrar el rècord històric del lloguer: de 1.005,8 euros mensuals. La mitjana del primer semestre d'aquest any se situa en 977,61 euros mensuals, amb el primer descens des del 2014 respecte al semestre precedent.

Els descensos s'han registrat malgrat que ha disminuït el nombre de pisos llogats a la capital catalana. Segons les dades de la Cambra de la Propietat, el mercat s'ha aprimat en 2.452 propietats.

En el primer semestre es van signar un 32% menys de contractes de lloguer

A més, s'ha registrat una tendència a la baixa del nombre de contractes signats, a causa del confinament. Durant el primer semestre es van signar 17.162 contractes de lloguer, un 32% menys que en el primer semestre de l'any passat, quan van ser 25.299 contractes. El descens ja va començar en el primer trimestre (-11%), però es va accelerar amb l'estat d'alarma i en el segon trimestre la baixada va ser del 54%.

La caiguda en el volum de contractació s'ha concentrat en els intervals de lloguer de 300 a 750 euros i, per tant, "l'impacte del covid-19 a curt termini (segon trimestre del 2020) ha sigut més intens en els lloguers baixos que en els lloguers alts", segons la Cambra de la Propietat.

Augments a l'àrea metropolitana i a Catalunya

Si bé el preu del lloguer ha evolucionat a la baixa a Barcelona, en el conjunt de Catalunya –exclosa Barcelona– ha augmentat. El preu de mitjana s'ha situat en 636,4 euros quan, ara fa just un any, la renda estava en 616 euros. Això vol dir que la variació anual dels preus ha sigut del 3,3%. A més, aquesta evolució indica que la demanda es desplaça de Barcelona cap a àrea metropolitana, on els preus han pujat un 4,3%.