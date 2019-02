Badi amplia plantilla i canviarà d’oficines

La plataforma de lloguer d’habitacions Badi ja ha posat en marxa les inversions després de tancar una ronda de finançament de 26 milions d’euros el gener passat. La companyia barcelonina ampliarà la plantilla fins als 80 treballadors fins a l’abril i per això ja està buscant unes noves oficines a Barcelona que li permetin seguir creixent. L’empresa compta amb un equip de tres persones a Londres i, segons confirma a l’ARA Carlos Pierre, el seu conseller delegat, fitxarà perfils de vendes per obrir oficines a les altres ciutats estrangeres on s’ha implantat: París, Roma i, en uns mesos, Berlín. “Som una plataforma oberta a nivell mundial, però cada ciutat té un procés diferent”, explica Pierre. Badi és una aplicació per trobar pis que posa en contacte propietaris o llogaters amb els seus futurs companys de pis. En un principi, el model de l’empresa es va centrar només en mostrar els anuncis, però durant aquest 2019 Badi incorporarà noves funcions com ara el pagament per reservar un habitatge o la gestió de les despeses comunes.

Encara que l’empresa acaba de captar capital, Pierre afirma que “com a molt tard el 2020” tornarà a tancar una operació. Segons el conseller delegat, Badi incorpora unes 20.000 noves habitacions al mes i confia en què el Regne Unit es convertirà en el seu primer mercat.