El govern espanyol aprovarà divendres un nou decret del lloguer

El govern espanyol aprovarà abans de les eleccions de l'abril, probablement aquest divendres, un decret llei sobre el lloguer més ambiciós que el que va tombar el Congrés el 22 de gener. Segons l’esborrany del text, inclourà un índex dels preus per a grans ciutats – una mesura semblant a la que va plantejar la Generalitat el 2017– i més protecció per als llogaters respecte als desnonaments. A més, segons afirma el diari 'El País', podria obrir la porta a limitar per llei el preu del lloguer.

Posar un topall als preus és una de les exigències de Podem, tot i que les negociacions estan en curs i les mesures que inclogui el decret encara no són definitives. La formació liderada per Pablo Iglesias va posar aquesta exigència no atesa com a principal argument per no donar suport al primer decret.

Ara el govern de Pedro Sánchez estudia fer marxa enrere i accedir a permetre una limitació de preus per aconseguir que prosperi el decret. Segons revela 'El País', l’executiu del PSOE deixarà en mans de les comunitats autònomes –que tenen les competències en matèria d’habitatge– aquesta limitació, un aspecte encara no confirmat.

Limitació de l'augment interanual

El govern espanyol també preveu limitar obligatòriament a l'increment de la inflació l'augment del lloguer interanual mentre duri el contracte. És una condició que abans de l'any 2013 estava en vigor però que posteriorment es va eliminar.

Les negociacions amb Podem i altres formacions estan molt avançades i l’executiu socialista podria aprovar el decret divendres, tot i que no descarta deixar-ho per a la setmana que ve, encara que ja s’hagin dissolt les Corts. El govern de Sánchez preveu aprovar decrets fins al 28 d’abril, que es poden convalidar a través de la diputació permanent del Congrés, l’òrgan competent per validar decrets quan les Corts estan dissoltes.