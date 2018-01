El lloguer ja no creix a Barcelona

El preu del lloguer dels pisos a Barcelona s’ha estabilitzat durant el 2017, després d’un període de fortes alces que es va iniciar l’any 2014. Ara, però, la pujada de preus s’està traslladant a l’àrea metropolitana. Aquesta és l’opinió del gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, Òscar Gorgues, que basa la seva anàlisi en les fiances dels nous contractes que paguen els llogaters.

Que els preus han frenat ho demostra també l’últim estudi del portal Idealista, publicat ahir, que manté Barcelona com la ciutat més cara d’Espanya en habitatge de lloguer. Segons aquest estudi, el preu del lloguer a Barcelona es va situar en 17,5 euros el metre quadrat, xifra que seria un 2,4% inferior al tancament del 2016 i un 3% inferior al preu màxim, del setembre del 2017, que va ser de 18,3 euros.

Per tant, segons Idealista, la caiguda en el quart trimestre d’enguany hauria arrossegat a la baixa el preu al tancament d’any. Òscar Gorgues no comparteix que s’hagi produït una caiguda de preus en els últims mesos, sinó una estabilització després d’arribar a màxims. De fet, les últimes dades de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), corresponents al segon trimestre del 2017, no apunten a un descens anual del preu del lloguer. Així, el preu mitjà del lloguer en el primer semestre del 2016 era de 765 euros, i un any després, de 855 euros, cosa que significa un augment del 12%. L’indicador de la Cambra de la Propietat situa el lloguer mitjà en 806 euros al quart trimestre del 2016; després va pujar a 846 el primer trimestre del 2017 i es va mantenir en 844 i en 845 euros el segon i el tercer trimestre. Per tant, segons aquests registres, la davallada de l’últim trimestre (de la qual encara no tenen dades) hauria de ser molt important per produir un descens de preus en el conjunt de l’any. Per això, la Cambra de la Propietat no parla d’una caiguda del preu del lloguer, sinó d’una desacceleració.

Taca d’oli

Gorgues interpreta que els preus s’estabilitzen perquè la demanda a Barcelona ja no pressiona tant, no perquè la gent no vulgui accedir a un habitatge, sinó perquè els preus han fet que molta gent busqui pis en poblacions de l’àrea metropolitana a la recerca de preus més barats. Això “ha estès la demanda com una taca d’oli des de la capital cap a les poblacions del voltant, i fa que els preus pugin ara en aquestes localitats”.

L’estudi d’Idealista corrobora que l’augment de preus s’estén a l’àrea metropolitana. El cost del lloguer va créixer un 8,1% a Badalona, un 21,5% a Castelldefels, un 18,2% a Sabadell o un 7,8% a Terrassa durant l’any passat, segons aquest portal immobiliari.

És l’efecte contrari al que va passar en l’inici de la crisi, quan els preus van començar a enfonsar-se a les localitats de l’àrea metropolitana i, passat un temps, ho van acabar fent també a Barcelona. “Quan ve l’encariment passa al contrari, comencen a pujar al centre i després s’estén la demanda a l’àrea metropolitana”, explica el gerent de la Cambra de la Propietat. Gorgues assenyala que “la demanda és molt selectiva”, i quan un pis amb molts pretendents arriba a un preu molt alt, la demanda cau en picat.

Sobre la possible evolució dels preus del lloguer aquest nou any, Gorgues no s’atreveix a fer un vaticini, malgrat que creu que es mantindrà l’estabilització de preus, tot i que una futura pujada dependria “de la saturació a l’àrea metropolitana”. Si la demanda es desplaça cap a aquestes poblacions i s’esgota l’oferta, els preus pujaran d’una forma generalitzada.

El que tots els indicadors deixen clar és que Barcelona és la ciutat d’Espanya amb els lloguers més cars. Segons Idealista, el preu del lloguer de mitjana a Espanya és de 9,7 euros el metre quadrat, però a Barcelona s’enfila a 17,5 euros. La segueixen Madrid amb 15,5 euros, Sant Sebastià amb 14,1 euros i Palma amb 12,2.