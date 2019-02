L'alt preu dels lloguers i el comerç electrònic disparen la rotació de locals a la rambla de Catalunya

L'alt preu del lloguer i l'impacte del comerç electrònic en les cadenes de moda estan disparant la rotació del locals comercials en alguns eixos de la ciutat de Barcelona, com ara la rambla de Catalunya, segons els responsables de la consultora immobiliària Laborde Marcet.

El fenomen no afecta els dos eixos comercials principals de la ciutat, el Portal de l'Àngel i el passeig de Gràcia, perquè atreuen botigues que, malgrat els alts preus, les marques estan disposades a mantenir com a estratègia de màrqueting encara que les vendes no cobreixin els preus del lloguer.

Però en carrers adjacents, com ara la rambla de Catalunya, "la rotació que s'hi veu no s'havia vist mai", explica Gerard Marcet. Segons el seu soci, Miquel Laborde, durant el 2018 a la rambla de Catalunya hi va arribar a haver 19 locals disponibles –no vol dir buits, perquè alguns estaven en traspàs–, quan el que és habitual en un carrer d'aquest tipus és que n'hi hagués quatre o cinc.

Laborde considera que la dificultat de les marques de moda per pagar lloguers tan alts fa que molts locals quedin en mans d'establiments de restauració. "Per a una botiga de moda, pagar 60.000 o 70.000 euros per 100 metres quadrats és difícil de mantenir", ha dit Laborde, que ha assenyalat que això ha portat a una autèntica transformació de la rambla de Catalunya els últims tres anys.

Segons Laborde, la restauració aguanta més els alts preus dels lloguers perquè no es veu afectada pel comerç electrònic, que en el cas dels establiments de moda sí que els impacta en la seva facturació.

Laborde Marcet, que ha començat la seva implantació a Madrid, va tancar el 2018 amb una facturació de 3 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior, després d'haver mediat en 73 operacions per valor de 220 milions d'euros, un 2,5% més que l'any anterior, quan va tancar 90 operacions però de menys valor.