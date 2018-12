Els lloguers que es firmin des d'avui seran de cinc anys

Els contractes de lloguer que se signin a partir d'aquest dimecres tindran una durada mínima de 5 anys (o 7 anys si l'arrendador és una persona jurídica), i no de tres com fins ara. Avui s'ha publicat al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) el decret llei que va aprovar divendres el govern espanyol i que preveu, com a principal novetat, l'ampliació de dos anys més del termini mínim legal del contracte.

El reial decret llei també preveu que un cop acabat el contracte hi pugui haver una ampliació del contracte de 3 anys (fins ara només era d'un) en el cas que l'arrendador o l'arrendatari no manifestin la seva voluntat de no renovar-lo.

També hi ha novetats pel que fa a la fiança, ja que com a màxim es podran exigir dues mensualitats. Fins ara no hi havia cap límit, a excepció dels contractes de llarga durada. A més, es prohibeix qualsevol altre tipus de garantia addicional, inclòs l’aval bancari, perquè es consideren abusius.

Pel que fa les despeses de gestió immobiliària i formalització de contracte, aniran a càrrec de l'arrendador, quan sigui una persona jurídica (una societat o empresa), excepte aquelles despeses en què s'hagi incorregut per iniciativa directa de l'arrendatari.

Alhora, la nova normativa facilita l'adopció d'acords entre el propietari i el llogater per a la millora de l'habitatge en el transcurs d'un mateix contracte i, per tant, no s'haurà d'esperar com fins ara que el contracte finalitzi.

El que no té en compte el reial decret llei, però, són mesures per intervenir en els preus del lloguer, tot i que va ser un del compromisos a què el govern de Sánchez va arribar amb Podem.