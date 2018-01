Una lluita aferrissada pel control del sector energètic

Els vents de cua en el sector energètic han deixat de bufar. El 2018 comença amb encariments del preu del barril de petroli que anticipen un cost més elevat, cosa que pot afectar el desenvolupament de l’economia en general. El ministre d’Energia, Álvaro Nadal, prova d’evitar per via indirecta que es dispari el rebut de la llum, congelant per segon any consecutiu els costos regulats i, alhora, obligant Endesa i Gas Natural a cedir una quantitat taxada de gas per abaratir la generació amb cicles combinats. Però, juntament amb l’encariment energètic general que els experts preveuen per al 2018, a Espanya el sector s’enfronta a un debat de fons sobre el model i, sobretot, sobre el regulador. El ministre d’Energia, Álvaro Nadal, no ha aclarit si per al 2018 convocarà noves subhastes de renovables, com va fer el 2017, quan precisament Espanya s’allunya de complir els objectius europeus per al 2020 d’energies netes (el 2017 ha sigut el pitjor en generació renovable de l’últim lustre). Però, a més, per al 2018 es preveu la resolució d’alguns dels arbitratges internacionals per les demandes contra Espanya per la retallada de les primes a les renovables que podrien acabar augmentant la factura.

Nadal ha d’establir les bases també per a la transició energètica, amb la data de caducitat de les centrals nuclears cada cop més a prop i un enfrontament amb el sector. Sedigás, la patronal del sector gasístic, es queixa de l’escàs paper que es dona al gas natural en aquesta transició. Les companyies elèctriques, a més, fan pressió al govern espanyol per tancar centrals de carbó i algunes de gas, però amb poc èxit.

Però, sobretot, el què marcarà el sector durant l’any 2018 és la lluita pel control del mercat. Europa ha esmenat la plana al govern espanyol per diferents aspectes que acaben repercutint en el rebut de la llum, com els peatges i les ajudes al carbó. Però la batalla més aferrissada és el repartiment de competències amb la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència. El president d’aquest organisme, José María Marín Quemada, no ha dubtat a mantenir el pols al ministre per defensar que el control del mercat -i de les tarifes- ha de continuar en mans d’aquest organisme independent.